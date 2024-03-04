«Бочки перевесили»: КАМАЗ не смог подняться в горку на Добролюбова и повис — водителю пришлось прыгать на дорогу

В Новосибирске КАМАЗ из-за скользкой дороги не смог быстро подняться по дороге и оказался подвешен из-за незакрепленного груза. Инцидент произошел сегодня, 4 марта.
— Он пытался подняться на Добролюбова по дороге. Там уклон большой и дороги так чистят, что постоянно у грузовиков проблема. Очень скользко. Он рывками двигался, а груз был не закреплен, вот его бочки и перевесили, когда скатились к борту, — объяснил читатель НГС.
Он прислал видео в редакцию.
В конце февраля в Новосибирске из-за гололеда машины начали слетать на обочины — что говорят эксперты.