«Валяется каждая, где хочет»: в Новосибирске из-за гололеда машины слетают на обочины — что говорят эксперты

В Новосибирске в понедельник 26 февраля из-за сильного гололеда произошло сразу несколько однотипных ДТП. Об авариях в редакцию НГС сообщил читатель Игорь. Ситуацию прокомментировал автоэксперт.
— Столько аварий сегодня! На всех перекрестках машины повылетали с дорог, валяется каждая, где хочет. Жуть какая-то сегодня на дорогах! 2 перекрестка подряд в районе проспекта Карла Маркса — машины лежат в оградах, на тротуар залетели сквозь железные заборы. И в центре также, — рассказал НГС читатель Игорь.
Одну аварию мужчина заметил на перекрестке Проспекта Карла Маркса и Космической. Там на обочину влетел автомобиль Toyota Land Cruiser. Сфотографировать место аварии сибиряк не успел — по его словам, машину уже увезли. Другое ДТП произошло неподалеку на перекрестке проспекта Карла Маркса и Геодезической — столкнулись серая Mazda Demio и Toyota Wish, «Тойоту» отбросило в ограждение. Третье ДТП сибиряк заметил на перекрестке улицы Сакко и Ванцетти и улицы Кирова. На месте, по его словам, работают сотрудники ГИБДД. По мнению автомобилиста, аварии случились из-за гололеда.
— Потому, что влажность была высокая, а потом стало холоднее и все замерзло. Дорога обледенела, и машины носит туда-сюда, — предполагает новосибирец.
Руководитель региональной федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков прокомментировал происходящее на дорогах города корреспонденту НГС. Он отметил, что водители должны руководствоваться ПДД.
— Я считаю, что водителям достаточно руководствоваться пунктом 10.1 правил дорожного движения, который гласит о том, что водитель должен ехать с такой скоростью и с таким интервалом движения, чтобы у него была возможность избежать аварийной ситуации и остановиться вовремя. Поэтому специально каких-то предупреждений водителям о том, что сейчас какая-то повышенная влажность и прочее-прочее, я считаю, делать не нужно — достаточно просто ехать аккуратно и понимать, что под колесами гололед, а значит нужно ответственно ездить. И еще момент. Мне кажется, что шипованная резина при такой погоде намного лучше, чем липучка, особенно при прохождении поворотов.
В новосибирской Госавтоинспекции отметили, что сегодня дежурный по работе со СМИ проводит мероприятия, из-за чего прокомментировать произошедшие ДТП не смогут.
Ранее НГС писал о том, что «Тойоту» помотало по Димитровскому мосту и выбросило на «Шкоду». Автоэксперт объяснил, кого можно наказать, если виновата колея.