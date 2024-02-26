«Валяется каждая, где хочет»: в Новосибирске из-за гололеда машины слетают на обочины — что говорят эксперты

— Я считаю, что водителям достаточно руководствоваться пунктом 10.1 правил дорожного движения, который гласит о том, что водитель должен ехать с такой скоростью и с таким интервалом движения, чтобы у него была возможность избежать аварийной ситуации и остановиться вовремя. Поэтому специально каких-то предупреждений водителям о том, что сейчас какая-то повышенная влажность и прочее-прочее, я считаю, делать не нужно — достаточно просто ехать аккуратно и понимать, что под колесами гололед, а значит нужно ответственно ездить. И еще момент. Мне кажется, что шипованная резина при такой погоде намного лучше, чем липучка, особенно при прохождении поворотов.