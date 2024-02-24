«Тойоту» помотало по Димитровскому мосту и выбросило на «Шкоду»: кого можно наказать, если виновата колея

На этой неделе в Сети появилось видео, как на съезде с Димитровского моста водитель универсала Toyota Corolla Fielder не справился с управлением и столкнулся с кроссовером Skoda Kodiaq. После публикации ролика происшествие вызвало бурную дискуссию среди автомобилистов: кто-то счел, что водитель Skoda мог избежать столкновения, кто-то считает, что вся вина лежит исключительно на водителе Toyota. Но никто из участников обсуждения не стал отрицать наличие колеи на спуске с моста со стороны правого берега, где и произошло ДТП. Смотрим с экспертом аварию и выясняем, как поставить в ответственное положение дорожников, если главная причина столкновения — колея.

