«Тойоту» помотало по Димитровскому мосту и выбросило на «Шкоду»: кого можно наказать, если виновата колея

На этой неделе в Сети появилось видео, как на съезде с Димитровского моста водитель универсала Toyota Corolla Fielder не справился с управлением и столкнулся с кроссовером Skoda Kodiaq. После публикации ролика происшествие вызвало бурную дискуссию среди автомобилистов: кто-то счел, что водитель Skoda мог избежать столкновения, кто-то считает, что вся вина лежит исключительно на водителе Toyota. Но никто из участников обсуждения не стал отрицать наличие колеи на спуске с моста со стороны правого берега, где и произошло ДТП. Смотрим с экспертом аварию и выясняем, как поставить в ответственное положение дорожников, если главная причина столкновения — колея.
На кадрах с места ДТП мы можем наблюдать такую картину: водитель Toyota Corolla Fielder утратил контроль за автомобилем — тот начал вилять из стороны в сторону. Водитель Skoda Kodiaq ехал сзади и заметил проблему: он притормозил, но избежать столкновения ему так и не удалось.
Прежде чем узнать мнение эксперта по ДТП, составьте собственное.
Пункт 10.1 ПДД регламентирует: водители должны выбирать скорость движения и дистанцию между другими автомобилями с учетом дорожных, погодных условий, интенсивности движения и других факторов. При это однозначно определить, мог ли водитель Skoda избежать столкновения, невооруженным взглядом невозможно.
— Наличие или отсутствие возможности избежать столкновения у автомобиля в рассматриваемых обстоятельствах возможно лишь путем видео автотехнической экспертизы, с учетом скорости движения автомобилей, погодных условий, качества дорожного покрытия, наличия «колеи» и
После подобного столкновения водителю нужно зафиксировать колейность (при ее наличии) путем видео- или фотофиксации, чтобы впоследствии возможно было установить глубину колеи. Для этого можно сделать фото колеи с линейкой или каким либо предметом, размер которого можно установить, например, пачка сигарет, зажигалка и
— В схеме ДТП также необходимо указать на наличие колеи и указать ее размеры. В случае установления, что ДТП действительно произошло в результате наличия «колеи», в качестве ответчика будет выступать организация, отвечающая за содержание аварийного участка дороги, с которой и будет взыскан весь причиненный участникам ущерб. В рассматриваемой ситуации это может быть департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, — добавила Соловьева.
Неделей ранее водитель седана на улице Ватутина следовал за Mazda, которая перед поворотом вдруг резко сбросила скорость. Седан не успел затормозить — произошло столкновение. Видео ДТП вызвало живую дискуссию о том, кто виноват, а мы разобрали ситуацию с экспертом.