«А место там узкое»: Mazda резко сбросила скорость перед седаном на Ватутина — можно ли доказать автоподставу

Сегодня мы изучаем довольно типичный, но при этом неоднозначный случай на дороге. Водитель седана на улице Ватутина следовал за Mazda, которая перед поворотом вдруг резко сбросила скорость. Седан не успел затормозить — произошло столкновение. Видео ДТП вызвало живую дискуссию о том, кто виноват.
Кто-то встал на сторону водителя седана, другие считают, что он сам не выдержал дистанцию, а значит виновник — он. Сделайте свой вывод после просмотра записи с видеорегистратора, а потом узнайте мнение эксперта.
Сам водитель седана занял двоякую позицию. С одной стороны, он признал свою вину росчерком в протоколе о транспортном происшествии. С другой стороны — выложил видео на суд общественности в поисках совета.
— Дистанцию держал, скорость была в пределах лимита. Оформил протокол, как виновный. Эксперты, на разборе можно доказать, что я в этой ситуации не виновен? — задался вопросом водитель седана.
По мнению адвоката Марии Соловьевой, злой умысел у водителя Mazda в этой ситуации маловероятен, а его торможение резким назвать можно лишь с натяжкой.
— В данном случае вряд ли можно говорить об автоподставе. С большей вероятностью, Мазда стала тормозить, потому что перед ней затормозила газель, а место там узкое, водитель побоялся не пройти и зацепить газель. Автору видео надлежало соблюдать безопасный интервал, — считает Соловьева. — Резкое торможение на видео можно отметить лишь у его автора.
По мнению эксперта, яркое солнце отвлекло внимание автора видео, который вовремя не заметил торможения Mazda и Газели.
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