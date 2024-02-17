«А место там узкое»: Mazda резко сбросила скорость перед седаном на Ватутина — можно ли доказать автоподставу

Сам водитель седана занял двоякую позицию. С одной стороны, он признал свою вину росчерком в протоколе о транспортном происшествии. С другой стороны — выложил видео на суд общественности в поисках совета.



— Дистанцию держал, скорость была в пределах лимита. Оформил протокол, как виновный. Эксперты, на разборе можно доказать, что я в этой ситуации не виновен? — задался вопросом водитель седана.



По мнению адвоката Марии Соловьевой, злой умысел у водителя Mazda в этой ситуации маловероятен, а его торможение резким назвать можно лишь с натяжкой.

