Стало известно, почему самолет авиакомпании «Алроса» кружил над Новосибирском и вернулся в Толмачево

— По техническим причинам экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Вырабатывал топливо, — объяснили в пресс-службе Толмачево.

По данным сервиса Flightradar, самолет вылетел из новосибирского аэропорта в 06:36, а после начал кружить в небе, спустя примерно два часа самолет вернулся в Толмачево. Авиалайнер порядка десяти раз пролетел над городом. Рейс должен был улететь в Нерюнгри, сообщается на сайте аэропорта.