Стало известно, почему самолет авиакомпании «Алроса» кружил над Новосибирском и вернулся в Толмачево

Стало известно, почему самолет авиакомпании «Алроса» кружил над Новосибирском и не смог улететь в Нерюнгри утром 15 февраля. Об этом НГС сообщили в пресс-службе аэропорта.
— По техническим причинам экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Вырабатывал топливо, — объяснили в пресс-службе Толмачево.
По данным сервиса Flightradar, самолет вылетел из новосибирского аэропорта в 06:36, а после начал кружить в небе, спустя примерно два часа самолет вернулся в Толмачево. Авиалайнер порядка десяти раз пролетел над городом. Рейс должен был улететь в Нерюнгри, сообщается на сайте аэропорта.
— Над Академгородком кружит самолет. Уже примерно 11 кругов сделал, — сообщал читатель НГС.
Представитель авиакомпании в аэропорту Толмачево отказалась комментировать случившееся, ссылаясь на то, что не уполномочена отвечать на подобные вопросы. НГС также направил запрос в авиакомпанию «Алроса».
Сейчас время вылета данного рейса перенесли на 13:00.
В Западно-Сибирско транспортной прокуратуре сообщили, что сотрудники ведомства проводят надзорные мероприятия по правам пассажиров.
Недавно самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Москву, вернулся в Толмачево из-за помпажа двигателей. Как рассказывали НГС пассажиры, сначала вылет задержали, а во время взлета при разгоне на полосе начали хлопать турбины, появилось пламя, было слышно хлопки, но авиалайнер смог взлететь. Самолет, отмечают пассажиры, спустя несколько минут начал возвращаться в Толмачево. В воздухе он провел примерно 15–20 минут. Все, что известно об инциденте, НГС собрал в одном видео.