За месяц — больше 100 миллионов: с новосибирских водителей взыскали штрафы по дорожным камерам

В Новосибирской области с водителей за январь взыскали штрафов на сумму более 100 миллионов рублей за нарушения, которые выявили дорожные камеры.
Об этом сайту НГС рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона:
— В январе 2024 года в городе Новосибирске и Новосибирской области за нарушения, выявленные комплексами фотовидеофиксации, было взыскано штрафов на сумму 113 994 322 рубля.
В этом году региональный «Центр организации дорожного движения» планирует установить 50 новых камер, которые будут фиксировать нарушения правил. По ним водителей смогут штрафовать за превышение скорости, непристегнутые ремни, заезд за стоп-линию, проезд на красный сигнал светофора.
В прошлом году в городе поставили рекордное количество дорожных камер. Несмотря на это, многие водители продолжают нарушать правила и ездить без ремня безопасности. Психолог объяснил, с чем связано такое поведение.
Один комплекс для фиксации нарушений приносит около 8 миллионов рублей штрафов. НГС выяснил, на что тратят эти деньги.