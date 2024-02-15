freedom
Реклама
СЕЙЧАС -24°С
Пробки 5/10
usd 91.43
eur 97.81
Тема дняНад Новосибирском два часа кружил самолет
Все новости
Все новости

За месяц — больше 100 миллионов: с новосибирских водителей взыскали штрафы по дорожным камерам

Об этом рассказал минтранс региона

102

В городе поставят 50 новых дорожных камер

Поделиться

В Новосибирской области с водителей за январь взыскали штрафов на сумму более 100 миллионов рублей за нарушения, которые выявили дорожные камеры.

Об этом сайту НГС рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона:

— В январе 2024 года в городе Новосибирске и Новосибирской области за нарушения, выявленные комплексами фотовидеофиксации, было взыскано штрафов на сумму 113 994 322 рубля.

В этом году региональный «Центр организации дорожного движения» планирует установить 50 новых камер, которые будут фиксировать нарушения правил. По ним водителей смогут штрафовать за превышение скорости, непристегнутые ремни, заезд за стоп-линию, проезд на красный сигнал светофора.

В прошлом году в городе поставили рекордное количество дорожных камер. Несмотря на это, многие водители продолжают нарушать правила и ездить без ремня безопасности. Психолог объяснил, с чем связано такое поведение.

Один комплекс для фиксации нарушений приносит около 8 миллионов рублей штрафов. НГС выяснил, на что тратят эти деньги.

По теме

Правила дорожного движенияДорожные камерыШтрафыНовосибирская область
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter