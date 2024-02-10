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«Сбой в работе»: в мэрии объяснили, почему в Новосибирске пешеходную дорогу засыпали грязью

Техника оказалась неисправна

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Пешеходная зона выглядела жутко

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В мэрии Новосибирска объяснили, почему на улице Промышленной в Дзержинском районе 8 февраля рабочие засыпали грязью во время очистки дороги.

— Снег с улицы Промышленной вывозили и перемещали сотрудники МКУ «Дзержинка». Сбой в работе шнекоротора на участке у домов № 4 и 6 на улице Промышленной произошел из-за технической поломки направляющего раструба, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В мэрии добавили, что работники МКУ «Дзержинка» ликвидировали последствия дефекта. Тротуар и отмостки домов на указанной территории очистили. В общественную приемную мэра обращений по этому вопросу не поступало.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске из-за непогоды растаял снег, по городу потекли ручьи, начался сильный ветер. После дождь сменился снегом. Все подробности — в онлайн-трансляции НГС.

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