«Сбой в работе»: в мэрии объяснили, почему в Новосибирске пешеходную дорогу засыпали грязью

В мэрии Новосибирска объяснили, почему на улице Промышленной в Дзержинском районе 8 февраля рабочие засыпали грязью во время очистки дороги.
— Снег с улицы Промышленной вывозили и перемещали сотрудники МКУ «Дзержинка». Сбой в работе шнекоротора на участке у домов № 4 и 6 на улице Промышленной произошел из-за технической поломки направляющего раструба, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии добавили, что работники МКУ «Дзержинка» ликвидировали последствия дефекта. Тротуар и отмостки домов на указанной территории очистили. В общественную приемную мэра обращений по этому вопросу не поступало.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске из-за непогоды растаял снег, по городу потекли ручьи, начался сильный ветер. После дождь сменился снегом. Все подробности — в онлайн-трансляции НГС.