«Устроили чудовищное безобразие»: в Новосибирске почистили дорогу, но завалили грязью тротуар — пешеходы негодуют

В Дзержинском районе Новосибирска на улице Промышленной неподалеку от домов
— Сейчас у нас на тротуаре такая обалденная красота. Что с этим делать, куда звонить, куда писать? Дальше нормально, а здесь почему-то устроили чудовищное безобразие. Ухайдокали, засрали весь тротуар. Зато Промышленная блестит и сверкает, — отметила Ксения.
На видеозаписи видны очищенная от наледи и снега проезжая часть и засыпанный кучами грязного снега тротуар.
Корреспондент НГС не смогла дозвониться в ЖСК «Звездочка», обслуживающая дом по адресу Промышленная, 4, и в УК «Дзержинец», которая обслуживает Промышленную, 6. В обе коммунальные компании и мэрию города НГС направил запрос с просьбой пояснить, кто чистил указанный участок проезжей части и планируется ли исправлять ситуацию.
Ранее НГС писал о том, что Новосибирск упал в рейтинге качества общественного транспорта. Его оценивали эксперты.