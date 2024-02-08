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«Устроили чудовищное безобразие»: в Новосибирске почистили дорогу, но завалили грязью тротуар — пешеходы негодуют

Состояние пешеходной зоны возмутило жительницу Дзержинского района

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Пройти по кучам снега людям сложно

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В Дзержинском районе Новосибирска на улице Промышленной неподалеку от домов № 4 и 6 почистили проезжую часть, а снег сбросили на тротуар. Из-за этого пешеходам стало негде проходить. О ситуации НГС рассказала местная жительница Ксения.

— Сейчас у нас на тротуаре такая обалденная красота. Что с этим делать, куда звонить, куда писать? Дальше нормально, а здесь почему-то устроили чудовищное безобразие. Ухайдокали, засрали весь тротуар. Зато Промышленная блестит и сверкает, — отметила Ксения.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Пока неизвестно, кто выполнял работы

Видео: читательница НГС Ксения

На видеозаписи видны очищенная от наледи и снега проезжая часть и засыпанный кучами грязного снега тротуар.

Корреспондент НГС не смогла дозвониться в ЖСК «Звездочка», обслуживающая дом по адресу Промышленная, 4, и в УК «Дзержинец», которая обслуживает Промышленную, 6. В обе коммунальные компании и мэрию города НГС направил запрос с просьбой пояснить, кто чистил указанный участок проезжей части и планируется ли исправлять ситуацию.

Ранее НГС писал о том, что Новосибирск упал в рейтинге качества общественного транспорта. Его оценивали эксперты.

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