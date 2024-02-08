«Устроили чудовищное безобразие»: в Новосибирске почистили дорогу, но завалили грязью тротуар — пешеходы негодуют

— Сейчас у нас на тротуаре такая обалденная красота. Что с этим делать, куда звонить, куда писать? Дальше нормально, а здесь почему-то устроили чудовищное безобразие. Ухайдокали, засрали весь тротуар. Зато Промышленная блестит и сверкает, — отметила Ксения.