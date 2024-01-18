Летим в прошлое? Стало известно, каким будет салон у Ту-214 «Аэрофлота» и что с ним не так

Однако Гусаров обратил внимание еще и на темпы производства Ту-204/Ту-214 — «за минувшие 30 лет в среднем 3 самолета в год». Ровно столько же собирались выпустить в 2023 году, но так и не смогли — не собрали ни одного.



— Сейчас нам за 6 лет обещают 115 самолетов. Я как-то не понимаю, что должно произойти? Какое-то чудо? Чтобы вдруг на технологической базе прошлого века, на которой построен Ту-214 , его начнут производить большими сериями? Откуда это возьмется? — заключил Гусаров.