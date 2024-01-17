На пути скорой встала огромная снежная куча — фото из непроездного новосибирского двора возле Большевистской

В итоге медики до ребенка добирались пешком. С ним все в порядке. В управляющей компании, обслуживающей дом №69, пообещали убрать снежную кучу завтра.

— Мы заказали грейдер, снег будет убран к обеду, — сообщили в УЖКХ «Октябрьского района».