На пути скорой встала огромная снежная куча — фото из непроездного новосибирского двора возле Большевистской

На улице 2-й Обской в Новосибирске автомобиль скорой помощи не смог проехать к дому на вызов из-за снежной кучи в проезде у дома №69. Сообщение местного жителя опубликовал паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте» 17 января.
— Скорая не смогла оперативно добраться до семьи с ребёнком, у которого поднялась температура, а всё из-за снежной кучи, которую нагребли в проезде жители дома №69 на улице 2-й Обской. Ранее они уже попытались поставить на данном участке ворота, но их сломал неизвестный гражданин, — цитирует «АСТ-54» Кирилла Ефарова.
В итоге медики до ребенка добирались пешком. С ним все в порядке. В управляющей компании, обслуживающей дом №69, пообещали убрать снежную кучу завтра.
— Мы заказали грейдер, снег будет убран к обеду, — сообщили в УЖКХ «Октябрьского района».
Получить оперативный комментарий главного врача станции скорой медицинской помощи Новосибирска Александра Балабушевича на момент публикации не удалось.
Проблема с проездом с Большевисткой в микрорайоны, расположенные раядом, носит системный характер, и связан не только с кучами снега, считает редактор паблика «АСТ-54» Дмитрий Кондратьев. Она усугубилась после того, как длительность зелёного сигнала светофора при выезде на Большевистскую увеличили до 50 секунд: водители стали пользоваться внутридомовыми дорогами с небольшой пропускной способностью.
— Наиболее практичным вариантом видится установка на выезде возле «Ленты» нового светофора, напротив дома №171, это помогло бы очень многим автомобилистам, направляющимся в центр Новосибирска и снизило нагрузку на дорогу рядом с домом №69, остановив продолжающийся конфликт, — заявил Кондратьев.
В пресс-службе «Европейского берега» (жилой комплекс также располагается рядом), такой вариант решения проблемы сочли не эффективным.
— Светофор у «Ленты» — маловероятная история, так как пропускная способность дороги на этом участке слишком низкая. Если говорить о решении проблемы, то в моменте оно видится таким. Во-первых, уменьшить до 20 секунд светофор на Мелькомбинате. Этого будет достаточно для выезда и машин и перехода дороги. Пропускная способность Большевистской возрастёт и проезд через двор потеряет смысл. Во-вторых, можно увеличить на 10 секунд выезд из «Евроберега» на заправке ЛУКОЙЛ. В перспективе имеет смысл обсуждать строительство несложной развязки для выезда без светофора из «Евроберега» в сторону города. И генплан Новосибирска её предусматривает. Но сроки реализации проекта пока неизвестны, — прокомментировали НГС ситуацию в «Европейском берегу».
Этой зимой во многих дворах Новосибирска выросли импровизированные горки из сугробов. В одном месте они превратили шестиполосную дорогу в двухполосную, наглядные подробности в нашем материале от 15 января.