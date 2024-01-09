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Побит рекорд 1949 года: синоптики посчитали, сколько снега выпало на выходных в Новосибирской области

Рекорды зафиксировали в Барабинском и Чулымском районах

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Один из них побил значение, которое отметили в 1949 году

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В Новосибирской области в период новогодних праздников зафиксировали несколько рекордов по количеству выпавших осадков. Как рассказали НГС в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», один из них побил значение, которое отметили в 1949 году.

— В Новосибирской области 2 января были отмечены рекорды. Самое большое значение в Квашнино (Барабинский район, — прим.ред) — отмечено 8 миллиметров. Последний рекорд был отмечен в 1974 году — около 6 мм. Это суточное значение, — сказала НГС дежурный синоптик Татьяна Дегтярева. — Также 3 января был отмечен рекорд в Чулыме — выпало 8 миллиметров, последнее значение было в 49-м (1949-м, — прим.ред) году.

Еще один рекорд по количеству выпавших осадков отметили в Новосибирской области 8 января. Его также зафиксировали в деревне Квашнино.

— Отмечено 6 миллиметров, последний рекорд был в 78-м году (1978 году — прим.ред.), — сказала специалист. — Обильные осадки связаны с прохождением циклонов и атмосферных фронтов, вследствие чего были зафиксированы рекорды.

9 января в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение. В ближайшие дни в регионе ожидается переменчивая погода.

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