Побит рекорд 1949 года: синоптики посчитали, сколько снега выпало на выходных в Новосибирской области

В Новосибирской области в период новогодних праздников зафиксировали несколько рекордов по количеству выпавших осадков. Как рассказали НГС в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», один из них побил значение, которое отметили в 1949 году.
— В Новосибирской области 2 января были отмечены рекорды. Самое большое значение в Квашнино (Барабинский район, — прим.ред) — отмечено 8 миллиметров. Последний рекорд был отмечен в 1974 году — около 6 мм. Это суточное значение, — сказала НГС дежурный синоптик Татьяна Дегтярева. — Также 3 января был отмечен рекорд в Чулыме — выпало 8 миллиметров, последнее значение было в 49-м (1949-м, — прим.ред) году.
Еще один рекорд по количеству выпавших осадков отметили в Новосибирской области 8 января. Его также зафиксировали в деревне Квашнино.
— Отмечено 6 миллиметров, последний рекорд был в 78-м году (1978 году — прим.ред.), — сказала специалист. — Обильные осадки связаны с прохождением циклонов и атмосферных фронтов, вследствие чего были зафиксированы рекорды.
9 января в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение. В ближайшие дни в регионе ожидается переменчивая погода.