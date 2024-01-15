«Нагребли кучи и запрещают детям там играть:» в Новосибирске выросли импровизированные горки из сугробов — фото с неубранных улиц

Жители Новосибирска к середине зимы заметили горы снега у себя во дворах и на улицах города. И пока маленькие дети, которым запретили официальные горки, радуются, что откуда-то можно скатиться с ледянкой, многие взрослые приходят в ужас. Где-то снегом засыпало парковки, а где-то тропинки. НГС собрал в подборку от читателей фотографии огромных сугробов.
Читательница НГС Евгения рассказала, что на Широкой, 111 нагребают кучи каждый год.
— Дети по ним лазят, играют, потом каждую весну во дворе вся площадка затоплена, снег не уходит полностью. Может из-за того что раньше давно здесь болотистая местность была. Во дворе школы №92 рядом, как и в прошлом году нагребли такие же кучи снега, и запрещают детям там играть: учителя из окон кричат на детей и отгоняют, из–за не безопасности, а как же детям там не играть горки это же самое весёлое зимой. Это вместо того, чтобы заказать машины и вывезти, — написала Евгения.
— На Родниках, горки то нельзя строить, «спасибо» коммунальщикам, дети счастливы, — написала Марина.
— Это ужас какой-то!! Из шестиполосной Тюленина превратили в двухполосную, — поделилась Ольга.
Многие подошли к огромным горам снега во дворе с горьким юмором.
— Это не куча снега, а горка для тренировки начинающих альпинистов. Для вас мэрия постаралась, а вам всё не ко двору — депрессивные ворчуны! — написала комментатор Эльза
— Зато детям нельзя горки выше 40 сантиметров делать во дворах, а тут ты смотри, что творится! — отметил еще один читатель НГС.
На прошлой неделе, 10 января, исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов поручил улучшить качество уборки территорий многоквартирных домов в городе. По его словам, работ, которые проводят сейчас, недостаточно.