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«Нагребли кучи и запрещают детям там играть:» в Новосибирске выросли импровизированные горки из сугробов — фото с неубранных улиц

В одном месте сугробы превратили шестиполосную дорогу в двухполосную

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Куча снега перекрыла часть парковки на Татьяны Снежиной

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Жители Новосибирска к середине зимы заметили горы снега у себя во дворах и на улицах города. И пока маленькие дети, которым запретили официальные горки, радуются, что откуда-то можно скатиться с ледянкой, многие взрослые приходят в ужас. Где-то снегом засыпало парковки, а где-то тропинки. НГС собрал в подборку от читателей фотографии огромных сугробов.

Снежная гора на улице Юности лежит прямо посреди дороги

Снежная гора на улице Юности лежит прямо посреди дороги

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Парковка у «Советской Сибири» зимой превращается в сугроб

Парковка у «Советской Сибири» зимой превращается в сугроб

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Фото с улицы Широкой

Фото с улицы Широкой

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Читательница НГС Евгения рассказала, что на Широкой, 111 нагребают кучи каждый год.

— Дети по ним лазят, играют, потом каждую весну во дворе вся площадка затоплена, снег не уходит полностью. Может из-за того что раньше давно здесь болотистая местность была. Во дворе школы №92 рядом, как и в прошлом году нагребли такие же кучи снега, и запрещают детям там играть: учителя из окон кричат на детей и отгоняют, из–за не безопасности, а как же детям там не играть горки это же самое весёлое зимой. Это вместо того, чтобы заказать машины и вывезти, — написала Евгения.

На Высоцкого снежные горки вырастают посреди дворов

На Высоцкого снежные горки вырастают посреди дворов

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Читательница НГС «поблагодарила» коммунальщиков за горки детям

Читательница НГС «поблагодарила» коммунальщиков за горки детям

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— На Родниках, горки то нельзя строить, «спасибо» коммунальщикам, дети счастливы, — написала Марина.

На перекрестке Тюленина и Гребенщикова вот такая картина

На перекрестке Тюленина и Гребенщикова вот такая картина

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— Это ужас какой-то!! Из шестиполосной Тюленина превратили в двухполосную, — поделилась Ольга.

Ситуацию со снегом на Зорге,18 показала местная жительница Ольга

Ситуацию со снегом на Зорге,18 показала местная жительница Ольга

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Многие подошли к огромным горам снега во дворе с горьким юмором.

— Это не куча снега, а горка для тренировки начинающих альпинистов. Для вас мэрия постаралась, а вам всё не ко двору — депрессивные ворчуны! — написала комментатор Эльза

— Зато детям нельзя горки выше 40 сантиметров делать во дворах, а тут ты смотри, что творится! — отметил еще один читатель НГС.

На прошлой неделе, 10 января, исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов поручил улучшить качество уборки территорий многоквартирных домов в городе. По его словам, работ, которые проводят сейчас, недостаточно.

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УборкаСнегНовосибирскСугробы
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