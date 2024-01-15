«Нагребли кучи и запрещают детям там играть:» в Новосибирске выросли импровизированные горки из сугробов — фото с неубранных улиц

Читательница НГС Евгения рассказала, что на Широкой, 111 нагребают кучи каждый год.

— Дети по ним лазят, играют, потом каждую весну во дворе вся площадка затоплена, снег не уходит полностью. Может из-за того что раньше давно здесь болотистая местность была. Во дворе школы №92 рядом, как и в прошлом году нагребли такие же кучи снега, и запрещают детям там играть: учителя из окон кричат на детей и отгоняют, из–за не безопасности, а как же детям там не играть горки это же самое весёлое зимой. Это вместо того, чтобы заказать машины и вывезти, — написала Евгения.