Вещи не получили свыше 50 пассажиров S7: прокуратура провела проверку после публикации НГС — что она выяснила

Надзорное ведомство установило, что после прибытия в аэропорт Толмачево в декабре багаж не получили более 50 пассажиров авиакомпании S7. По данным транспортной прокуратуры, им не отдали вещи по причине несвоевременной доставки багажа в пункт выдачи.



— В этой связи транспортным прокурором генеральному директору АО «Авиакомпания «Сибирь» внесено представление об устранении нарушений закона, в отношении юридического лица инициирована процедура возбуждения дела об административном правонарушении, — заявили в ведомстве.

