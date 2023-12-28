Вещи не получили свыше 50 пассажиров S7: прокуратура провела проверку после публикации НГС — что она выяснила

В Новосибирске транспортная прокуратура провела проверку после публикации НГС. В редакцию издания обратились пассажиры двух рейсов авиакомпании «Сибирь» с жалобой на то, что они не получили свой багаж после прибытия в аэропорт Толмачево.
— Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку по факту невыдачи багажа пассажирам рейсов авиакомпании «Сибирь», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Надзорное ведомство установило, что после прибытия в аэропорт Толмачево в декабре багаж не получили более 50 пассажиров авиакомпании S7. По данным транспортной прокуратуры, им не отдали вещи по причине несвоевременной доставки багажа в пункт выдачи.
— В этой связи транспортным прокурором генеральному директору АО «Авиакомпания «Сибирь» внесено представление об устранении нарушений закона, в отношении юридического лица инициирована процедура возбуждения дела об административном правонарушении, — заявили в ведомстве.
Речь идет об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований, совершенное повторно). Указано, что рассмотрение актов реагирования находится на контроле надзорного ведомства.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе S7. В авиакомпании сообщили НГС, что в период подготовки к вылету рейсов в Толмачево была неблагоприятная метеорологическая обстановка ближайших к Новосибирску аэродромов. Речь идет о площадках в городах Кемерово, Томск, Барнаул и Новокузнецк.
— Это не позволяло использовать их в качестве запасных аэродромов по причине ограниченной видимости на взлетно-посадочной полосе, — сообщили в организации.
Специалисты дополнительно заправили топливом самолеты из расчета выбора запасного аэродрома в Омске, что превысило их максимальную взлетную массу. Из-за этого часть багажа сняли с рейсов.
— Поэтому, в целях обеспечения безопасности полетов, было принято решение о снятии части багажа пассажиров. Багаж был отправлен ближайшими рейсами авиакомпании и доставлен пассажирам по указанному ими адресу, — пояснили в авиакомпании.
О происшествии рассказали НГС два пассажира, которые прилетели в Новосибирск на разных рейсах авиакомпании S7 24 декабря. Они прибыли в город из Петропавловск-Камчатского и Южно-Сахалинска. Пассажиры утверждали, что багаж не смогли забрать десятки людей.