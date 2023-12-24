«Причины не поясняют»: пассажирам двух авиарейсов не выдали багаж в Новосибирске

Днем 24 декабря пассажиры двух прибывших в новосибирский аэропорт самолетов сообщили о том, что им не выдали вещи. Они утверждают, что багаж не смогли забрать десятки людей.
Об этом редакции НГС рассказали два пассажира, которые прилетели в Новосибирск на разных авиарейсах компании S7. Как сообщил авиапассажир прибывшего в город самолета из Петропавловск-Камчатского Александр, его вещи могли остаться в аэропорту вылета.
— Пассажиры рейса S7 5250, прибывшего из Петропавловск-Камчатского, не получили багаж, он остался в аэропорту вылета. Причины не поясняют, — сказал Александр. — Мы сначала долго ждали: то на одну ленту багаж выставят, то на другую. По чуть-чуть выкладывали вещи на разные ленты, все бегали туда-сюда. Примерно через час люди стали собраться возле стойки с розыском багажа и начали выяснять информацию.
Мужчина уточнил, что возле стойки, где находились сотрудники розыска багажа, собрались более 20 пассажиров прибывшего в Новосибирск самолета. Александр оказался в числе пассажиров, которые не смогли получить свои вещи.
— Есть еще одна особенность по этому рейсу. У многих в багаже скоропортящиеся морепродукты, которые обычно покупают на Камчатке: икра, рыба, краб, — сказал Александр.
В результате произошедшего мужчине выдали справку о неприбытии багажа. Аналогичная ситуация произошла с пассажиром самолета Дмитрием, который летел в Новосибирск из Южно-Сахалинска. Об этом он также сообщил НГС.
— Около сотни пассажиров с разных рейсов, которые прилетели в Новосибирск, не получают свой багаж. Все пишут заявления об утере вещей, документы регистрируются. Обещают, что багаж будет доставлен следующим рейсом, — сказал Дмитрий.
Дмитрий уточнил, что прилетел в Новосибирск рейсом S7 5258. Причиной произошедшего якобы стало то, что его вещи не загрузили в аэропорту вылета.
— У меня на руках билеты и багажная квитанция. Как они не могли его загрузить? Это бред какой-то, — задается вопросом Дмитрий. — Частично люди с рейса получили багаж, но многим не отдали.
Дмитрий сообщил, что написал заявление о том, что не получил свои вещи после приземления самолета в аэропорту Толмачево. НГС обратился в пресс-службу аэропорта Толмачево и направил запрос в авиакомпанию S7 с просьбой прокомментировать ситуацию.
В конце января в Южно-Сахалинске задержали рейс до Новосибирска из-за эвакуации в аэропорту. Из здания вывели сотрудников и пассажиров.