«Причины не поясняют»: пассажирам двух авиарейсов не выдали багаж в Новосибирске

Об этом редакции НГС рассказали два пассажира, которые прилетели в Новосибирск на разных авиарейсах компании S7. Как сообщил авиапассажир прибывшего в город самолета из Петропавловск-Камчатского Александр, его вещи могли остаться в аэропорту вылета.



— Пассажиры рейса S7 5250, прибывшего из Петропавловск-Камчатского, не получили багаж, он остался в аэропорту вылета. Причины не поясняют, — сказал Александр. — Мы сначала долго ждали: то на одну ленту багаж выставят, то на другую. По чуть-чуть выкладывали вещи на разные ленты, все бегали туда-сюда. Примерно через час люди стали собраться возле стойки с розыском багажа и начали выяснять информацию.

