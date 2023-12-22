«Даже коротыши будут по 1000»: как ездить в новогодние праздники на такси подешевле — инструкция от агрегаторов и НГС

В Новосибирске этой осенью выросли цены на такси, а в конце декабря и начале января они с большой долей вероятности увеличатся еще сильнее. В этот период спрос возрастает, потому что многие отправляются за подарками, на корпоративы, в гости. Мы узнали у таксистов и агрегаторов, когда выгоднее заказывать машину в новогодние праздники и на сколько серьезный ожидать рост цен.
«Подешевле — на метро ездить»
Водитель такси Анатолий объяснил корреспонденту НГС, что перешел работать в ночные смены из-за того, что с осени агрегатор слишком хаотично стал выставлять стоимость поездки.
— Он может сейчас за короткую поездку выставить 700 рублей, а за дальняк 500 рублей. Тут не угадаешь, — возмущен водитель. — Так что можно бардак ожидать и в конце декабря. Очень сложно угадать, когда подешевле уехать. Но обычно в период с 12:00 до 14:00 цены снижаются.
Таксисты не советуют вызывать машину в час пик: утром с 7:30 до 9:00 и вечером с 17:00 до 19:00.
— Пробки ужасные сейчас почти постоянно, но в это время особо тяжело куда-то доехать. Да и водители стараются теперь в эти периоды не выходить на линию, потому что ты не заработаешь. Да, 700 рублей за поездку, но ты едешь час и в кармане себе ничего не оставишь, — подчеркнул водитель Евгений.
Его коллега Павел отметил, что в новогоднюю ночь новосибирцам стоит готовиться к тому, что ценники будут и по 1–1,5 тысячи за поездку.
— Сейчас уже коротыши есть по 700–750 рублей. Дальняк до 1000 рублей уже доходит: Академгородок, Родники, Плющиха — все, что дальше 10 километров от точки вызова, — отметил водитель Павел. — Я уверен, что даже коротыши будут по 1000 рублей в ночь с 31 на 1, а дальняки и того выше. Подешевле — на метро ездить.
Таксисты отмечают, что самые дорогие поездки 31 декабря с 17:00 до 21:00 — именно в это время люди стараются вернуться домой или направляются в гости. В январские праздники дешевле всего ездить до 12:00 — потом цена будет только расти. При этом водители убеждены, что заработок на новогодних праздниках у них хоть и будет выше, но все могут испортить обильные снегопады и потепление, которое ожидается в конце декабря.
«Цена поездки может увеличиться в 1,5–2 раза»
В сервисе заказа такси «Максим» корреспонденту НГС сообщили, что ожидают повышенный спрос на услуги уже в ближайшие дни. Из-за этого вырастет не только цена поездки, но и время ожидания машины.
— Накануне праздника и в новогоднюю ночь из-за большого спроса цена поездки может увеличиться в 1,5 — 2 раза, — ответили на запрос редакции в пресс-службе «Максим». — Отдельного тарифа для праздничных дней в сервисе «Максим» нет. Стоимость поездки, в том числе в новогодний период, рассчитывается автоматически с учетом спроса и количества активных водителей в каждом районе города, погодных условий, дорожной ситуации.
В «Яндекс.Такси» также ответили, что у них нет отдельного тарифа для праздничных дней. Но сервис ожидает увеличение спроса. В компании добавили, что на стоимость поездки влияет не только увеличение спроса, но и погодные условия. Метель и сильный снегопад точно повышают цену поездки.
Как ездить дешевле
Можно разделить периоды с повышенным спросом на три этапа: предновогодняя неделя, 31 декабря–1 января, январские праздники.
Горячими будут последние предновогодние выходные 23–24 декабря: многие горожане постараются сделать покупки именно в эти дни, чтобы не откладывать на 30–31 декабря.
По данным «Яндекс.Такси», в субботу, 23 декабря, выгоднее будет заказывать такси для поездок до обеда и в конце дня — до 14:00 и в промежутке с 19:00 до 21.00. В воскресенье, 24 декабря, лучше запланировать поездку до 18:00 — вечером такси заказывают чаще и цена может на время повыситься. Сервис «Максим» советует в субботу и воскресенье вызывать такси в первой половине дня, так как потом спрос на услугу будет нарастать.
В предновогоднюю неделю многие новосибирцы в будние дни еще работают, поэтому особо повышенный спрос ожидается только после 16:00.
Автолюбители чаще всего отказываются от личного транспорта 31 декабря–1 января, поэтому в этот период хорошо сэкономить на такси не получится. Но есть несколько периодов, когда цена может упасть.
«Яндекс.Такси» советует вызывать такси 31 декабря до 20:00 или уже после 22:00. Но ожидается, что ближе к полуночи водители будут уходить с линии, что вызовет рост цен.
1 января после боя курантов и примерно до 2:30 новосибирцы отправляются в гости — а значит в этот период вырастет и стоимость поездки.
— Наиболее удачное время, чтобы отправиться в гости, выбраться на прогулку или, наоборот, вернуться домой на такси, — с 2.30 до 4.30: спрос снижается и стоимость поездки тоже, — советуют в «Яндекс.Такси».
В сервисе «Максим» подчеркивают, что 31 декабря выгоднее совершать поездки до 17–18 часов, а 1 января — после 8–9 часов утра.
На январских праздниках дешевле ездить утром и днем, так как вечером многие отправляются в гости или на развлекательные мероприятия.
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