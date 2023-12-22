«Даже коротыши будут по 1000»: как ездить в новогодние праздники на такси подешевле — инструкция от агрегаторов и НГС

«Подешевле — на метро ездить»

Водитель такси Анатолий объяснил корреспонденту НГС, что перешел работать в ночные смены из-за того, что с осени агрегатор слишком хаотично стал выставлять стоимость поездки.

— Он может сейчас за короткую поездку выставить 700 рублей, а за дальняк 500 рублей. Тут не угадаешь, — возмущен водитель. — Так что можно бардак ожидать и в конце декабря. Очень сложно угадать, когда подешевле уехать. Но обычно в период с 12:00 до 14:00 цены снижаются.

Таксисты не советуют вызывать машину в час пик: утром с 7:30 до 9:00 и вечером с 17:00 до 19:00.