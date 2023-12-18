Досталось продавцам и таксистам: новосибирцы назвали работников, с которыми ругались чаще всего

Новосибирцы назвали работников, с которыми чаще всего ругались в 2023 году. На первом месте оказались продавцы.
Исследование провел сервис «Зарплата.ру». Аналитики опросили 1980 человек со всей страны, в том числе из Новосибирской области. 65% респондентов из региона ответили, что в этом году конфликтовали с представителями различных профессий.
У опрошенных была возможность выбрать несколько вариантов ответов. Выяснилось, что 46% респондентов ругались с продавцами, 38% — с сотрудниками call-центров, 35% — с таксистами, 30% — с работниками регистратуры. Следом идут кассиры (28%), кондукторы (27%), врачи (22%), курьеры (21%), охранники (20%), медсестры и строители (15%), работники пунктов выдачи (14%), бухгалтеры (13%), администраторы (10%), официанты (9%). Также в новосибирцы называли учителей, воспитателей, работников аэропортов и ломбардов, дворников и налоговых инспекторов.
— Самыми напряженными профессиональными сферами в 2023 году новосибирцы считают услуги (62%), розничную торговлю (38%), транспорт и автобизнес (35%), медицину и фармацию (31%), бухгалтерию, финансы и банки (21%), — пишет «Зарплата.ру».
Опрошенные считают, что работники ругаются из-за стрессовых ситуаций, недовольства жизнью и работой, ненормированного графика, переработок, усталости и небольшого заработка.
Как следствие, по мнению респондентов, «лекарством от сварливости» может стать повышение зарплаты, смена работы на новую, которая будет по душе, отдых, нормализация графика, принятие успокоительных. А 6% новосибирцев считают, что людям, которые любят скандалить, ничто не поможет стать более доброжелательными.
Ранее НГС выяснил, как изменилась ситуация на рынке труда в Новосибирской области за этот год, и представители каких профессий могут рассчитывать на доход от 100 000 рублей в 2024 году. Читайте подробности в нашем материале.