Досталось продавцам и таксистам: новосибирцы назвали работников, с которыми ругались чаще всего

Новосибирцы назвали работников, с которыми чаще всего ругались в 2023 году. На первом месте оказались продавцы.



Исследование провел сервис «Зарплата.ру». Аналитики опросили 1980 человек со всей страны, в том числе из Новосибирской области. 65% респондентов из региона ответили, что в этом году конфликтовали с представителями различных профессий.

