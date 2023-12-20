«Заводы перегружены заказами»: когда в Новосибирск поставят новые троллейбусы

Губернатор добавил, что 80 троллейбусов ожидали получить осенью, но пока они приходят партиями. По словам Андрея Травникова, партнеры обещают поставить транспорт до Нового года.



При этом, несмотря на сложности, объем поставок не корректировали. В 2021 году начали 3-летнюю программу, лизинговый контракт на поставку следующего года уже подписали.

