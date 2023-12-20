«Заводы перегружены заказами»: когда в Новосибирск поставят новые троллейбусы

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 20 декабря, во время пресс-конференции с журналистами ответил на вопрос о поставках новых троллейбусов в Новосибирск. Он отметил, что транспортные заводы страны не успевают выполнять заказы.
— Страна под влиянием санкций вдруг резко рванула в своем развитии. Заводы России и Беларуси, производящие общественный транспорт, в том числе троллейбусы, перегружены заказами. Партнеры Новосибирска — уфимский завод — к сожалению, срывает график, — отметил Андрей Травников.
Губернатор добавил, что 80 троллейбусов ожидали получить осенью, но пока они приходят партиями. По словам Андрея Травникова, партнеры обещают поставить транспорт до Нового года.
При этом, несмотря на сложности, объем поставок не корректировали. В 2021 году начали 3-летнюю программу, лизинговый контракт на поставку следующего года уже подписали.
Ранее НГС писал о том, как губернатор региона планирует решать проблему с доступностью яиц и куриного мяса в Новосибирской области.