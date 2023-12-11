«С нас потребовали 30 тысяч»: жена застрявшего на трассе водителя заявила о нечестных помощниках

— Водитель долго ждал, потому что отказывался перегружать груз. Обычной техникой вытащить было нельзя. Возили его за продуктами, обеспечивали топливом. В 23 часа завершили эвакуацию, — сообщили в ведомстве.

Жена водителя Юлия заявила редакции НГС, что на самом деле ее супругу помогали люди, а не представители «Сибуправтодор».



— Очень хочу, чтобы люди знали, что мы им благодарны! «Автодор» давали комментарии СМИ и заявили, что это они помогали мужу — привезли теплые вещи, еду, солярку. Но супруг разговаривал с каждым, кто приезжал, и это были неравнодушные люди, а не помощь от организации, — отметила Юлия.

