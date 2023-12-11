«С нас потребовали 30 тысяч»: жена застрявшего на трассе водителя заявила о нечестных помощниках

В Новосибирской области из кювета достали фуру дальнобойщика, который застрял на трассе между Линево и Евсино из-за ДТП. Его жена, а также представители Сибуправтодор рассказали, как проходила спасательная операция — их видение ситуации оказалось различным.
В Сибуправтодоре отметили, что водителя вытащили дорожники с помощью крана, отогрели замерзшую тормозную систему, отбуксировали на стоянку кафе.
— Водитель долго ждал, потому что отказывался перегружать груз. Обычной техникой вытащить было нельзя. Возили его за продуктами, обеспечивали топливом. В 23 часа завершили эвакуацию, — сообщили в ведомстве.
Жена водителя Юлия заявила редакции НГС, что на самом деле ее супругу помогали люди, а не представители «Сибуправтодор».
— Очень хочу, чтобы люди знали, что мы им благодарны! «Автодор» давали комментарии СМИ и заявили, что это они помогали мужу — привезли теплые вещи, еду, солярку. Но супруг разговаривал с каждым, кто приезжал, и это были неравнодушные люди, а не помощь от организации, — отметила Юлия.
Женщина заявила, что представители «Сибуправтодор» приписывали себе заслуги неравнодушных граждан, заявили, что взяли расходы на себя. При этом, по словам женщины, с ее супруга водители и хозяева техники, которая его вытаскивала, требовали 30 тысяч рублей. Они якобы объясняли это тем, что «Автодор» мало им платил. И якобы представители ведомства сказали обращаться за деньгами к дальнобойщику — мол, он должен оплатить.
— У меня мозг вчера чуть не взорвался. Дело не в том, что жалко заплатить, например. Просто от меня просили комментарий с благодарностью управлению, которое взяло все расходы на себя, а в этот момент с мужа просили оплату те, кто его вытаскивал, — отметила женщина.
Юлия добавила, что пока ее супруг и она не платили никому деньги, но водитель трактора настоятельно оставил номер телефона, по которому необходимо перевести 30 тысяч. Произошло это, по словам женщины, после выполненных работ
— Исполнитель подсел в авто к супругу и сказал, что нужно оплатить 30 тысяч рублей. Муж сказал, что «Автодор» его заверил, что работы ведутся за их счет и что на данный момент у него нет такой суммы. Исполнитель ему сказал: «ну ты же, мол, работаешь». Супруг пояснил, что он только начал свою деятельность, показал документы, что недавно приобрел авто, на что человек дал ему номер и сказал перевести деньги позже, — рассказала сибирячка.
В ведомстве прокомментировали инцидент:
—Частному перевозчику в экстремальной ситуации оказали бесплатную помощь с применением тяжелой техники несмотря даже на его отказ разгрузить транспортное средство и на то, что он не создавал помехи дорожному движению. Если он столкнулся с требованием оплаты от сотрудников нашего управления или подрядной организации, может предоставить нам конкретные данные об этом для проведения служебной проверки, иначе это ничем не обоснованные обвинения в адрес людей, оказавших помощь, — отметил заместитель начальника ФКУ «Сибуправтодор» Евгений Стипурин.
В группе «Barnaul 22» в социальной сети «ВКонтакте» супруга застрявшего водителя отметила, что машину оттащили на стоянку ближе к населенному пункту. Она сообщила, что пока двигаться дальше фура не может, так как причиной ДТП стал отказ тормозов, либо могло что-то лопнуть из-за мороза, так как техосмотр муж Юлии проходил вовремя.
— Сейчас муж занимается устранением поломки, местные мужчины в этом пообещали ему помочь, затем он поедет домой. Мы его очень ждем, — заключила Юлия.
Ранее НГС писал о том, что дальнобойщик попал в аварию на дороге из Линево в Евсино, и замерзал. По словам супруги дальнобойщика, он больше суток он находится в экстремальных условиях, у него заканчивались запасы еды и солярки.