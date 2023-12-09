Под Новосибирском дальнобойщик, попавший в аварию, замерзает на трассе

Дальнобойщик, попавший в аварию на дороге из Линево в Евсино, замерзает на трассе под Новосибирском. Об этом сообщила его супруга в телеграм-канале Barnaul 22.
Женщина отметила, что ее муж попал в аварию. ДТП оформили сотрудники ГИБДД, но сибиряк остался ждать в кювете. По словам женщины, больше суток он находится в экстремальных условиях, у него заканчиваются еда и солярка.
— Размещено много заявок в службу ГИБДД, МЧС и 112 с просьбой помощи. Уже больше суток человек стоит в экстремальных погодных условиях, у него кончаются еда и солярка. Платные эвакуаторы из-за выходных и морозов ехать отказываются, — говорится в посте.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу отдела пропаганды областной ГИБДД для комментария по этой ситуации.
Ранее в Новосибирске области на Северном объезде собралась километровая пробка недалеко от села Сокур. Очевидцы сообщают, что на участке с подъемом могла застрять фура.