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Под Новосибирском дальнобойщик, попавший в аварию, замерзает на трассе

Мужчина уже сутки ждет эвакуатор

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Эвакуатор не едет из-за морозов

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Дальнобойщик, попавший в аварию на дороге из Линево в Евсино, замерзает на трассе под Новосибирском. Об этом сообщила его супруга в телеграм-канале Barnaul 22.

Женщина отметила, что ее муж попал в аварию. ДТП оформили сотрудники ГИБДД, но сибиряк остался ждать в кювете. По словам женщины, больше суток он находится в экстремальных условиях, у него заканчиваются еда и солярка.

— Размещено много заявок в службу ГИБДД, МЧС и 112 с просьбой помощи. Уже больше суток человек стоит в экстремальных погодных условиях, у него кончаются еда и солярка. Платные эвакуаторы из-за выходных и морозов ехать отказываются, — говорится в посте.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу отдела пропаганды областной ГИБДД для комментария по этой ситуации.

Ранее в Новосибирске области на Северном объезде собралась километровая пробка недалеко от села Сокур. Очевидцы сообщают, что на участке с подъемом могла застрять фура.

ДТПНовосибирскМорозыФура
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