Машины попадают в тупик: стало известно, на какое время перекрыли улицу Советскую — водители возмущены

В Новосибирске стал известен срок, на который перекрыли участок улицы Советской неподалеку от перекрестка с Вокзальной магистралью. По заверениям источника НГС, близкого к городской администрации, дорогу закрыли на две недели. Сообщество автомобилистов возмутилось происходящим.
То, что полностью перекрыли улицу Советскую, фотокорреспондент НГС заметил днем, 29 ноября. До этого, по словам автомобилистов и пешеходов, движение было доступно.
Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Анна Терешкова отметила, что на участке ведут работы для нужд музея имени Кондратюка. По словам вице-мэра, рабочие прокладывают там водопровод, но сроки завершения работ она назвать не смогла. При этом в самом музее в разговоре с НГС также затруднились назвать срок перекрытия.
Ранее НГС направил запрос в мэрию города по поводу сроков перекрытия. На момент публикации материала ответа не поступило.
Сообщество новосибирских автомобилистов возмутилось происходящим. По мнению главы региональной Федерации автовладельцев Вячеслав Ашурков перекресток из-за перекрытияе не справляется — ему не хватает пропускной способности. А люди, которые поворачивают с Вокзальной магистрали на Советскую, доезжают до знака «Тупик», там разворачиваются, и возвращаются на тот же перекресток либо чтобы уехать в прямом направлении по Советской, либо чтобы уйти направо по Вокзальной магистрали в сторону вокзала.
— 14 дней — это очень много. Мы как общественники не просто недовольны, а пытаемся изменить срок, чтобы это было намного меньше, чем 14 дней. Ставить автомобилистов в неудобное положение в мэрии умеют. Сначала перекрывают улицу Ленина, потом на 14 дней, где можно сделать работы за более короткий срок, закрывают Советскую, — заключил эксперт.
Ранее НГС сообщал, на какое время в Новосибирске улица Ленина будет перекрыта для автомобилистов. Также для водителей мы подготовили карту.