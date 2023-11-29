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Был обмотан скотчем: пассажир нашел в автобусе спрятанный терминал оплаты — водитель хотел наличку

В компании перевозчика сообщили, что водителя уже наказали

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Пассажир, судя по видео, оторвал конструкцию, закрывающую терминал

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В Новосибирске пассажир автобуса № 15 (микрорайон Стрижи — вокзал Новосибирск-Главный) нашел в салоне терминал оплаты, который был спрятан от людей.

Пост об этом появился в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидца, водитель заявил, что аппарат сломан и хотел, чтобы люди расплачивались наличкой. Но, утверждает мужчина, план водителя не сработал. Судя по видеозаписи, терминал был закрыт какой-то странной темной конструкцией, а сверху перемотан скотчем. Сибиряк освободил терминал и рассчитался удобным способом.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Мужчина не согласился мириться с решением водителя

Видео: «АСТ-54» / vk.com

Корреспондент НГС обратилась в компанию «ООО Автоальянс»». Сотрудница, отказавшаяся представляться, подтвердила, что автобусный маршрут обслуживает их компания. Она также отметила, что на предприятии пройдет служебная проверка, а водитель будет наказан, так как его поведение недопустимо.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске почти сто водителей автобусов уволились за полгода. Из-за этого горожане испытывают проблемы с автобусами.

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