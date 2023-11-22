«Сначала департамент изучит затраты»: губернатор — о предстоящем подорожании проезда в метро Новосибирска

— Подход будет взвешенный и департамент оценит заявку и примет решение, какая стоимость обоснована. При этом я напоминаю, что главный принцип социальной справедливости заложен в том, что у нас большая группа льготников. Я говорю не только про метрополитен, а про все виды транспорта. Льготным проездом пользуются 600 тысяч человек. Их оплату компенсируем из областного бюджета. Лучше адресно поддержать какие-то категории людей, чем искусственно удерживать цены. Тогда теряют все. И пассажиры, которые надеются на новые составы и сервис, и предприятие, загоняющиеся в сложную ситуацию, — рассуждает губернатор.