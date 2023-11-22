«Сначала департамент изучит затраты»: губернатор — о предстоящем подорожании проезда в метро Новосибирска

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 22 ноября, ответил на вопрос жителей про возможное поднятие цен на проезд в метро. В прямом эфире телеканала ОТС, губернатор высказался против «искусственного удержания цен».
— 38 рублей — это пока только заявка со стороны метрополитена. И объективно нужно признать, что стоимость проезда самая низкая по стране. Тем не менее перед тем, как утвердить заявку, департамент по тарифам области будет тщательно изучать все затраты и, наверное, какое-то увеличение будет одобрено и поддержано, — объяснил Андрей Травников.
Как добавил губернатор, растет стоимость топлива и запчастей. Одна из главных проблем для учреждений сейчас — квалифицированные работники. Чтобы удержать сотрудников на работе и привлечь молодые кадры — нужно повышать зарплаты.
— Подход будет взвешенный и департамент оценит заявку и примет решение, какая стоимость обоснована. При этом я напоминаю, что главный принцип социальной справедливости заложен в том, что у нас большая группа льготников. Я говорю не только про метрополитен, а про все виды транспорта. Льготным проездом пользуются 600 тысяч человек. Их оплату компенсируем из областного бюджета. Лучше адресно поддержать какие-то категории людей, чем искусственно удерживать цены. Тогда теряют все. И пассажиры, которые надеются на новые составы и сервис, и предприятие, загоняющиеся в сложную ситуацию, — рассуждает губернатор.
Губернатор уточнил, что в этом году в Новосибирской области расширили категорию людей, которые получают льготы. С 1 января 2024 года бесплатно на электричках могут ездить ветераны труда.
В начале ноября НГС получил экономическое обоснование повышения цен от самого метрополитена, обсудил его с экспертами и сравнил динамику роста цены жетона с инфляцией.