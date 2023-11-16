В Новосибирске автобус № 43 снова поменял схему движения — как теперь будет ходить общественный транспорт

В Новосибирске автобус
Напомним, со 2 ноября автобус стал ходить по временной схеме из-за работ на теплосетях и закрытия участка улицы Забалуева в районе дома
Помимо этого, из-за аварии на теплотрассе рабочие перекрыли примыкающий к Забалуева участок улицы Связистов до 24 ноября. Таким образом, перекресток Забалуева и Связистов стал полностью непроезжим, в связи с чем временная схема движения автобуса
— С 16 ноября до особого распоряжения автобус
Ранее в Новосибирске из-за ремонта теплотрассы и перекрытия улицы Кошурникова автобус