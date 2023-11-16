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В Новосибирске автобус № 43 снова поменял схему движения — как теперь будет ходить общественный транспорт

Причиной послужили коммунальная авария и перекрытие улиц

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Изменения ввели с 16 ноября

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В Новосибирске автобус № 43 вновь изменит схему движения из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.

Напомним, со 2 ноября автобус стал ходить по временной схеме из-за работ на теплосетях и закрытия участка улицы Забалуева в районе дома № 5. Работы должны были завершить 6 ноября, но срок окончания работ продлевался трижды. Теперь в мэрии сообщили о четвертом продлении — до 20 ноября.

Помимо этого, из-за аварии на теплотрассе рабочие перекрыли примыкающий к Забалуева участок улицы Связистов до 24 ноября. Таким образом, перекресток Забалуева и Связистов стал полностью непроезжим, в связи с чем временная схема движения автобуса № 43 претерпела изменения.

— С 16 ноября до особого распоряжения автобус № 43 будет объезжать закрытые участки улицы Забалуева и Связистов в прямом и обратном направлениях по измененной схеме: улица Широкая, правый поворот на Невельского, левый поворот на безымянный проезд в направлении улицы Филатова, Забалуева, далее — по действующей схеме, — пояснили в муниципалитете.

Ранее в Новосибирске из-за ремонта теплотрассы и перекрытия улицы Кошурникова автобус № 79 и маршрутное такси № 8 изменили схему движения.

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АвтобусОбщественный транспортНовосибирск
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