В Новосибирске автобус № 43 снова поменял схему движения — как теперь будет ходить общественный транспорт

— С 16 ноября до особого распоряжения автобус № 43 будет объезжать закрытые участки улицы Забалуева и Связистов в прямом и обратном направлениях по измененной схеме: улица Широкая, правый поворот на Невельского, левый поворот на безымянный проезд в направлении улицы Филатова, Забалуева, далее — по действующей схеме, — пояснили в муниципалитете.



Ранее в Новосибирске из-за ремонта теплотрассы и перекрытия улицы Кошурникова автобус № 79 и маршрутное такси № 8 изменили схему движения.

