Сибирячка заявила, что ее ударило током в троллейбусе — что показала проверка в депо

В Новосибирске проверили троллейбус №2, пассажирка которого 2 ноября сообщила о том, что в салоне ее ударило током. Нарушений в его работе не обнаружили.



В департаменте транспорта мэрии Новосибирска в ответе на запрос НГС рассказали, что троллейбус находился на конечной остановке «Городской аэропорт», когда в «Горэлектротранспорт» поступило сообщение о возможной утечке тока.

