Сибирячка заявила, что ее ударило током в троллейбусе — что показала проверка в депо

В Новосибирске проверили троллейбус №2, пассажирка которого 2 ноября сообщила о том, что в салоне ее ударило током. Нарушений в его работе не обнаружили.
В департаменте транспорта мэрии Новосибирска в ответе на запрос НГС рассказали, что троллейбус находился на конечной остановке «Городской аэропорт», когда в «Горэлектротранспорт» поступило сообщение о возможной утечке тока.
— В соответствии с действующими регламентами, троллейбус был незамедлительно возвращен в депо, где был полностью комиссионно проверен. Токоутечки на троллейбусе не выявлено, сопротивление изоляции всех цепей находилось в пределах нормативных значений, — объяснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В департаменте уточнили, что «ГЭТ» выполняет плановые технические осмотры и ремонты всех троллейбусов. Перед выходом на линию специалисты проверяют техническое состояние транспорта и замеряют величину тока утечки.
— Троллейбусы, где выявляются неисправности, с которыми эксплуатация запрещена, на линию не допускаются, — объяснили в мэрии.
За два года в «ГЭТ» обновил устройства для проверки тока. Организовано четыре дополнительных поста для контроля утечки тока. Троллейбус, пассажирка которого заявила об утечке, эксплуатируется с 1994 года. Его, как и другой транспорт старше 2007 года, заменят по мере поступления новых троллейбусов.
В октябре «Горэлектротранспорт» объявил аукцион на поставку 49 новых троллейбусов в лизинг. Первая поставка должна пройти не позднее 31 мая 2024 года. За новый транспорт готовы заплатить больше 3 миллиардов рублей.