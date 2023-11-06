Деньги, хаос или болото: как сегодня кружат у аэропорта Толмачево таксисты и частные автомобили — репортаж НГС

Общественный транспорт до Толмачево тоже ходит. Есть четыре автобуса, но один из них идет только по городу Обь, еще два — по левому берегу, третий — в Краснообск. На правый берег, до железнодорожного вокзала, можно доехать на экспрессе 111Э или на маршрутках с заявленным интервалом 5–10 минут и 5–20 минут. На автобус и маршрутку можно рассчитывать, но только если рейс не ночью.

Для тех, кто впервые в Новосибирске, заманчиво выглядит информация об электричке, но электрички до самого аэропорта у нас нет. Да, можно доехать до станции Обь, а потом также ждать автобус, маршрутку или вызвать такси, если вы, конечно, не любитель прогуляться с чемоданами по заснеженным дорожкам.