Деньги, хаос или болото: как сегодня кружат у аэропорта Толмачево таксисты и частные автомобили — репортаж НГС

Казалось бы, с завершением стройки чего угодно ситуация с проездами должна решаться автоматически. Но с открытием нового терминала подъехать к зданию аэропорта Толмачево встречающим и провожающим стало проблематично. Водителю нужно либо платить за парковку, либо сильно торопиться, чтобы уложиться в 15 минут. Бесплатно за шлагбаум второй раз за два часа не заедешь. Эта мера, скорее, направлена на регулирование потока таксистов, но перед зданием аэропорта по-прежнему места занимают машины с табличками «свободно», цены на такси взлетели, а альтернативного трансфера для пассажиров по сути просто нет. Журналисты НГС приехали в аэропорт и поговорили с пассажирами, таксистами и просто с теми, кто приехал встретить своих родственников и друзей.
Через тернии к самолетам
Опоздать на самолет — одна из фобий пассажиров. Для многих лучше потратить три часа, спокойно прогуливаясь по коридорам нового терминала, чем нервничать и кусать локти, пробираясь через площадь Труда, если вы едете из центра. Поэтому машина при всех недостатках и дороговизне — самый надежный вариант, и представьте, насколько плотный трафик в аэропорт и из аэропорта каждый день.
Общественный транспорт до Толмачево тоже ходит. Есть четыре автобуса, но один из них идет только по городу Обь, еще два — по левому берегу, третий — в Краснообск. На правый берег, до железнодорожного вокзала, можно доехать на экспрессе 111Э или на маршрутках с заявленным интервалом 5–10 минут и 5–20 минут. На автобус и маршрутку можно рассчитывать, но только если рейс не ночью.
Для тех, кто впервые в Новосибирске, заманчиво выглядит информация об электричке, но электрички до самого аэропорта у нас нет. Да, можно доехать до станции Обь, а потом также ждать автобус, маршрутку или вызвать такси, если вы, конечно, не любитель прогуляться с чемоданами по заснеженным дорожкам.
Теплое место
Если днем на парковках все более-менее понятно, вечером — хаос. Бесплатная парковка находится примерно в 300 метрах от аэропорта, но там нужно быть осторожным — это не асфальтированная площадка. По большому счету, это просто пустырь с ямами, в которые можно запросто угодить, когда чуть-чуть не рассчитаешь расстояние. Но тут можно вспомнить поговорку о дареном коне и его зубах. Бесплатно и точка, лишь бы найти место.
— Если брать нашу программу, у нас место, скажем так, ограничено в радиусе аэропорта. То есть если я буду за радиусом стоять, я заказ не получу, — признается один из таксистов, стоящих на парковке. — Приходится ютиться в самом болоте.
Проблемы таксистов вряд ли волнуют кого-то больше, чем самих таксистов. Вторая категория машин — встречающие. Это единственное место, где можно легально ждать бесплатно, в остальных случаях придется заплатить.
— Я приехал встречать друга. Пока здесь стою, жду. Потом выходит человек, получает багаж, выходит на крыльцо, звонит мне, — описывает процесс встречи мужчина, который стоит на бесплатной парковке. — Я заезжаю [на территорию прямо у терминала], беру карточку, забираю его в течение 5–10 минут, уезжаю.
На первый взгляд кажется, что проблема — вовсе не проблема. Но это пока десятки машин не скопились на одном пятачке у здания одновременно: пассажирам и встречающим нужно молниеносно выцепить друг друга взглядом, быстро сгрузить чемоданы.
Рядом с бесплатной парковкой часто получается стихийная и несанкционированная — прямо на проезжей части выстраиваются машины-гирлянды на аварийке. В основном это таксисты, которым не хватило мест на бесплатной парковке.
Заплати и живи спокойно
Рядом с аэропортом несколько платных парковок. Цены от 200 рублей, уже на территории аэропорта — от 300 (если ставить машину больше, чем на трое суток) до 700–1500 рублей за сутки. Можно воспользоваться комплексной услугой: например, поставить машину в километре от аэропорта на дешевую стоянку и доехать до аэропорта за 250 рублей. Итого 500 рублей туда-обратно, плата за стоянку, но зато едешь на своей машине — это удобно иногородним пассажирам.
Поймай меня, если сможешь
Сегодня средняя цена на такси от (до) аэропорта — 1000 рублей. Сначала это казалось дикостью, потом люди привыкли. Таксисты объясняли, что теперь им приходится платить за въезд, а в минус работать никто не будет. Они сами признаются, что у них есть свои лайфхаки: кто-то возит пачку номеров в багажнике, чтобы не засветить машину и спокойно заезжать на новенького хоть каждый час.
— Раньше, когда один шлагбаум стоял, можно было за машиной быстро проехать, а сейчас уже это нереально, — говорит один из таксистов.
Есть рискованные умельцы, которые умудряются доехать до шлагбаума и вернуться по встречке, причем на задней передаче. Возможно, именно для них поставили бетонные конусы — правда, теперь эта полоса не используется в принципе, соответственно, не работает и третий въезд к шлагбауму (во всяком случае, так было на момент подготовки публикации).
В час пик у терминала «жарко». Пассажиры пытаются выискать глазами нужную машину. Если не получается, водитель выходит и маячит им руками и кричит. А дальше беготня с чемоданами, перегораживание дороги другим машинам и бесконечные сигналы. При этом на самых козырных местах стоят всё те же таксисты с табличкой «свободно» — пока они спят в машинах, их коллеги бродят по аэропорту в поисках клиентов (если кто помнит, так было на автовокзале, когда крутили ключами и говорили: «Барнаул, Кемерово, Томск»). На вопрос о том, выгодно ли им здесь стоять и сколько им нужно заплатить на выезде, они ответить затруднились.
Возможно, скоро в Новосибирске запустят троллейбус от площади Маркса до аэропорта Толмачево — по словам мэра, это случится, когда город получит новый транспорт. Летом мы делали разбор способов добраться до аэропорта.