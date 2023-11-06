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Репортаж

Деньги, хаос или болото: как сегодня кружат у аэропорта Толмачево таксисты и частные автомобили — репортаж НГС

Чтобы встретить пассажиров, родственники и таксисты стоят у леса и ждут звонка

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Большинство пассажиров приезжают в аэропорт на машинах

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Казалось бы, с завершением стройки чего угодно ситуация с проездами должна решаться автоматически. Но с открытием нового терминала подъехать к зданию аэропорта Толмачево встречающим и провожающим стало проблематично. Водителю нужно либо платить за парковку, либо сильно торопиться, чтобы уложиться в 15 минут. Бесплатно за шлагбаум второй раз за два часа не заедешь. Эта мера, скорее, направлена на регулирование потока таксистов, но перед зданием аэропорта по-прежнему места занимают машины с табличками «свободно», цены на такси взлетели, а альтернативного трансфера для пассажиров по сути просто нет. Журналисты НГС приехали в аэропорт и поговорили с пассажирами, таксистами и просто с теми, кто приехал встретить своих родственников и друзей.

Возле аэропорта все парковки платные

Возле аэропорта все парковки платные

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Через тернии к самолетам


Опоздать на самолет — одна из фобий пассажиров. Для многих лучше потратить три часа, спокойно прогуливаясь по коридорам нового терминала, чем нервничать и кусать локти, пробираясь через площадь Труда, если вы едете из центра. Поэтому машина при всех недостатках и дороговизне — самый надежный вариант, и представьте, насколько плотный трафик в аэропорт и из аэропорта каждый день.

Общественный транспорт до Толмачево тоже ходит. Есть четыре автобуса, но один из них идет только по городу Обь, еще два — по левому берегу, третий — в Краснообск. На правый берег, до железнодорожного вокзала, можно доехать на экспрессе 111Э или на маршрутках с заявленным интервалом 5–10 минут и 5–20 минут. На автобус и маршрутку можно рассчитывать, но только если рейс не ночью.

Для тех, кто впервые в Новосибирске, заманчиво выглядит информация об электричке, но электрички до самого аэропорта у нас нет. Да, можно доехать до станции Обь, а потом также ждать автобус, маршрутку или вызвать такси, если вы, конечно, не любитель прогуляться с чемоданами по заснеженным дорожкам.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В этом видео коротко рассказываем о проблеме с транспортом в аэропорту Толмачево

Видео: Антон Дигаев, Анна Богданова

Теплое место

Если днем на парковках все более-менее понятно, вечером — хаос. Бесплатная парковка находится примерно в 300 метрах от аэропорта, но там нужно быть осторожным — это не асфальтированная площадка. По большому счету, это просто пустырь с ямами, в которые можно запросто угодить, когда чуть-чуть не рассчитаешь расстояние. Но тут можно вспомнить поговорку о дареном коне и его зубах. Бесплатно и точка, лишь бы найти место.

— Если брать нашу программу, у нас место, скажем так, ограничено в радиусе аэропорта. То есть если я буду за радиусом стоять, я заказ не получу, — признается один из таксистов, стоящих на парковке. — Приходится ютиться в самом болоте.

Бесплатная парковка находится примерно в 300 метрах от здания аэропорта, но мест на ней часто не хватает

Бесплатная парковка находится примерно в 300 метрах от здания аэропорта, но мест на ней часто не хватает

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Проблемы таксистов вряд ли волнуют кого-то больше, чем самих таксистов. Вторая категория машин — встречающие. Это единственное место, где можно легально ждать бесплатно, в остальных случаях придется заплатить.

— Я приехал встречать друга. Пока здесь стою, жду. Потом выходит человек, получает багаж, выходит на крыльцо, звонит мне, — описывает процесс встречи мужчина, который стоит на бесплатной парковке. — Я заезжаю [на территорию прямо у терминала], беру карточку, забираю его в течение 5–10 минут, уезжаю.

Стихийные парковки устраивают вдоль дорог

Стихийные парковки устраивают вдоль дорог

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На первый взгляд кажется, что проблема — вовсе не проблема. Но это пока десятки машин не скопились на одном пятачке у здания одновременно: пассажирам и встречающим нужно молниеносно выцепить друг друга взглядом, быстро сгрузить чемоданы.

Рядом с бесплатной парковкой часто получается стихийная и несанкционированная — прямо на проезжей части выстраиваются машины-гирлянды на аварийке. В основном это таксисты, которым не хватило мест на бесплатной парковке.

Самая дорогая парковка — у здания терминала внутренних авиалиний, но первые 15 минут здесь можно стоять бесплатно. Дальше первый час 400 рублей, второй 300, каждый следующий — 200. Сутки — 1500 рублей

Самая дорогая парковка — у здания терминала внутренних авиалиний, но первые 15 минут здесь можно стоять бесплатно. Дальше первый час 400 рублей, второй 300, каждый следующий — 200. Сутки — 1500 рублей

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Заплати и живи спокойно


Рядом с аэропортом несколько платных парковок. Цены от 200 рублей, уже на территории аэропорта — от 300 (если ставить машину больше, чем на трое суток) до 700–1500 рублей за сутки. Можно воспользоваться комплексной услугой: например, поставить машину в километре от аэропорта на дешевую стоянку и доехать до аэропорта за 250 рублей. Итого 500 рублей туда-обратно, плата за стоянку, но зато едешь на своей машине — это удобно иногородним пассажирам.

Перед шлагбаумами одна полоса огорожена. Видимо, для того, чтобы там никто не стоял бесплатно

Перед шлагбаумами одна полоса огорожена. Видимо, для того, чтобы там никто не стоял бесплатно

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Поймай меня, если сможешь


Сегодня средняя цена на такси от (до) аэропорта — 1000 рублей. Сначала это казалось дикостью, потом люди привыкли. Таксисты объясняли, что теперь им приходится платить за въезд, а в минус работать никто не будет. Они сами признаются, что у них есть свои лайфхаки: кто-то возит пачку номеров в багажнике, чтобы не засветить машину и спокойно заезжать на новенького хоть каждый час.

— Раньше, когда один шлагбаум стоял, можно было за машиной быстро проехать, а сейчас уже это нереально, — говорит один из таксистов.

Есть рискованные умельцы, которые умудряются доехать до шлагбаума и вернуться по встречке, причем на задней передаче. Возможно, именно для них поставили бетонные конусы — правда, теперь эта полоса не используется в принципе, соответственно, не работает и третий въезд к шлагбауму (во всяком случае, так было на момент подготовки публикации).

В час пик у здания терминала скапливаются машины. Чтобы не платить за первый час парковки, встретить и усадить пассажира нужно за 15 минут

В час пик у здания терминала скапливаются машины. Чтобы не платить за первый час парковки, встретить и усадить пассажира нужно за 15 минут

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В час пик у терминала «жарко». Пассажиры пытаются выискать глазами нужную машину. Если не получается, водитель выходит и маячит им руками и кричит. А дальше беготня с чемоданами, перегораживание дороги другим машинам и бесконечные сигналы. При этом на самых козырных местах стоят всё те же таксисты с табличкой «свободно» — пока они спят в машинах, их коллеги бродят по аэропорту в поисках клиентов (если кто помнит, так было на автовокзале, когда крутили ключами и говорили: «Барнаул, Кемерово, Томск»). На вопрос о том, выгодно ли им здесь стоять и сколько им нужно заплатить на выезде, они ответить затруднились.

Возможно, скоро в Новосибирске запустят троллейбус от площади Маркса до аэропорта Толмачево — по словам мэра, это случится, когда город получит новый транспорт. Летом мы делали разбор способов добраться до аэропорта.

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