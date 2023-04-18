Троллейбусы от площади Маркса до аэропорта Толмачево запустят в Новосибирске — как прошли тестовые поездки

В Новосибирске планируют запустить маршрут троллейбусов на автономном ходе от площади Маркса до Толмачево. О результатах первых тестовых поездок стало известно сегодня,
— Провели тестовые проезды. Техника прошла без сбоев по этому маршруту. Прорабатываем режим, сколько нужно, чтобы провести остановку в аэропорту для посадки пассажиров. И будет понятно по снижению зарядки аккумуляторов. Техника способна выполнить такое, — объяснил Константин Васильев, начальник Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
Мэр добавил, что с получением техники маршрут должен быть введен. Также необходимо провести переговоры с аэропортом Толмачево и организовать там остановку.
Недавно в Новосибирске разгорелся скандал из-за планов запустить маршрут троллейбуса в «Европейский берег».