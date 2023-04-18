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Троллейбусы от площади Маркса до аэропорта Толмачево запустят в Новосибирске — как прошли тестовые поездки

На маршруте можно использовать транспорт с автономным ходом

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Маршрут пока находится в разработке

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В Новосибирске планируют запустить маршрут троллейбусов на автономном ходе от площади Маркса до Толмачево. О результатах первых тестовых поездок стало известно сегодня, 18 апреля, во время аппаратного совещания при мэре Новосибирска.

— Провели тестовые проезды. Техника прошла без сбоев по этому маршруту. Прорабатываем режим, сколько нужно, чтобы провести остановку в аэропорту для посадки пассажиров. И будет понятно по снижению зарядки аккумуляторов. Техника способна выполнить такое, — объяснил Константин Васильев, начальник Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Мэр добавил, что с получением техники маршрут должен быть введен. Также необходимо провести переговоры с аэропортом Толмачево и организовать там остановку.

Недавно в Новосибирске разгорелся скандал из-за планов запустить маршрут троллейбуса в «Европейский берег».

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