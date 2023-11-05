«Авиация осталась только местная, да и та с непонятным качеством». Почему в России стало много авиапроисшествий

— В связи с высокой стоимостью полетов увеличилась нагрузка на железнодорожный транспорт и автодороги, — рассказал урбанист Дмитрий Быков. — Эти способы перемещения стали чаще выбирать россияне. Правда, особых изменений в качестве железнодорожных перевозок я не заметил.

Поэтому многие по-прежнему предпочитают самолеты, особенно когда речь идет о дальних расстояниях, ведь приходится выбирать между тремя часами полета и тремя сутками езды в плацкарте.

Как санкции ударили по гражданской авиации в России

Авиаэксперты говорят, что самолетов в небе над Россией стало меньше, но это в основном из-за сокращения международных рейсов — внутри страны они летают как прежде.