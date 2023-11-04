«Проехала метров 300»: сибирячка заявила, что ее дочь высадили из автобуса из-за проблем с картой школьника

В МУП «ЦУГАЭТ» журналисту НГС заявили, что «Автострада» — областной перевозчик, его работу курирует министерство транспорта региона. Редакция направила запрос в министерство с просьбой прокомментировать ситуацию.

В конце прошлого декабря в Новосибирске произошло сразу две истории со школьниками, которых кондукторы высадили из транспорта, — их бурно обсуждали читатели НГС.

