«Проехала метров 300»: сибирячка заявила, что ее дочь высадили из автобуса из-за проблем с картой школьника

Новосибирскую школьницу вечером 3 ноября высадили из автобуса №227: девушка не смогла оплатить поездку из-за проблем с «Картой школьника». Об этом НГС рассказала ее мама Виктория Саликова.
— В районе 18:00 это произошло: мою 16-летнюю дочь высадили прям на обочине, неподалеку от остановки «Транспортная». Проехала метров 300! Началось всё с того, что якобы не прошла оплата по карте школьника (деньги на карте точно есть, постоянно проверяю баланс). В конце концов ей почему-то сказали, что не обслуживают социальные карты. Хотя в салоне висит табличка, что все социальные карты принимаются, — рассказала Саликова. — К сожалению, дочь так растерялась, что не сделала фото или видео.
Женщина напомнила, что в конце октября новосибирским школьникам разрешили не оплачивать проезд на муниципальном транспорте (кроме метро), если у них закончились деньги. Такое решение мэрия приняла на период холодов: с 1 ноября по 31 марта. Проехать зайцем можно лишь трижды, потом карта временно блокируется.
Автобусный маршрут №227 в Новосибирске обслуживает ООО «Автострада», директор — Владислав Тянь. Журналист НГС не смог дозвониться до перевозчика на момент публикации материала.
В МУП «ЦУГАЭТ» журналисту НГС заявили, что «Автострада» — областной перевозчик, его работу курирует министерство транспорта региона. Редакция направила запрос в министерство с просьбой прокомментировать ситуацию.
В конце прошлого декабря в Новосибирске произошло сразу две истории со школьниками, которых кондукторы высадили из транспорта, — их бурно обсуждали читатели НГС.