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«Выявлены дефекты»: на Бердском шоссе хотят ограничить движение по мосту через реку Иня

Ограничение касается автомобилей массой более 25 тонн

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В сообщении не уточняется, когда именно будет введено ограничение

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В Новосибирске решили ограничить движение грузовиков по мосту через реку Иня на Бердском шоссе. Как сообщили в пресс-центре мэрии, там выявили дефекты.

— Специализированной организацией ФГБОУ ВО СГУПС в рамках проведения обследования моста через реку Иня (правый) по улице Бердское шоссе выявлены дефекты несущих конструкций пролетных строений, — указано в сообщении.

Решение принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения. На мосту ввели ограничение на проезд автомобилей, максимальная масса которых превышает 25 тонн. Оно будет снято после завершения аварийно-восстановительных работ, их проведут в 2023 и 2024 годах.

— Комиссией ГОиЧС города Новосибирска в этой связи введен режим повышенной готовности, — сообщили в мэрии. — В зимний период число полос движения уменьшаться не будет.

В сообщении не уточняется, когда именно будет введено ограничение. На сайте городской администрации 2 ноября опубликовали проект постановления мэрии Новосибирска. В документе указано, что временное ограничение движения транспорта планируется ввести с 24 ноября.

— Ввести с 24.11.2023 до момента завершения работ по восстановлению несущей способности строений и опор моста через р. Иня (правый) по Бердскому шоссе временное ограничение движения транспортных средств с фактической массой, превышающей 25 тонн, — указано в документе.

В октябре в Новосибирске объявили аукцион на выполнение работ по ремонту участка улицы Мира. Стоимость контракта составила 472, 6 миллиона рублей.

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