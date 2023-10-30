«Битум наносят на лед»: бердчанин раскритиковал ремонт дорог — подрядчик собрался в суд

— Улица Первомайская самая значимая для города, ведь это первый и основной въезд. Качество выполняемых работ там, по моему мнению, низкое — без битума на старое грязное основание асфальт укладывать нельзя. Иначе потом придется все переделывать. А мы опять будем смотреть и страдать от неудобств, пока дорожные службы будут выполнять и переделывать свою работу в районе пересечения Первомайской и Островского, — отметил Виталий Татуйко.



Молодой человек заявил, что дорожные рабочие укладывали в ночь битум на воду и лед в районе пересечения улицы с проспектом Карла Маркса. Из-за этого, со слов молодого человека, прохожие вынуждены были пачкаться. Упомянул он и проблему безопасности из-за выдолбленных люков.