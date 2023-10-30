«Битум наносят на лед»: бердчанин раскритиковал ремонт дорог — подрядчик собрался в суд

Житель Бердска Виталий Татуйко раскритиковал работу подрядчика ООО «Стройдор2015» на дорогах города, в частности, он заявил, что битум наносят неправильно. В администрации города и в компании отреагировали на ситуацию.
— Улица Первомайская самая значимая для города, ведь это первый и основной въезд. Качество выполняемых работ там, по моему мнению, низкое — без битума на старое грязное основание асфальт укладывать нельзя. Иначе потом придется все переделывать. А мы опять будем смотреть и страдать от неудобств, пока дорожные службы будут выполнять и переделывать свою работу в районе пересечения Первомайской и Островского, — отметил Виталий Татуйко.
Молодой человек заявил, что дорожные рабочие укладывали в ночь битум на воду и лед в районе пересечения улицы с проспектом Карла Маркса. Из-за этого, со слов молодого человека, прохожие вынуждены были пачкаться. Упомянул он и проблему безопасности из-за выдолбленных люков.
На видеозаписях, которые сибиряк предоставил, он критикует ремонт дорог, общается с прохожими, которые заявляют о неудобстве, и задает вопросы рабочим, на которые получает неуверенные ответы. Те его направляют «к начальству».
В администрации Бердска прокомментировали ситуацию. Там отметили, что на указанные места выехала комиссия с представителями администрации, специалистами УЖКХ и подрядной организации. По результатам обследования они выяснили, что видео об отсутствии битума записали до начала производства работ по проливу. Для проверки качества работ на объектах выпилили асфальтобетонное покрытие в 3-х местах. Это, сообщили в администрации, опровергает отсутствие битумной основы на Первомайской.
Кроме того в мэрии Бердска пояснили, зачем подрядчик разлил горячий битум в районе проспекта Карла Маркса. Это было решено сделать, чтобы лед растаял во время подготовки участка к работе. Сейчас, отметили в администрации, его пока не заасфальтировали.
— Перед началом работ участок очистим от наледи и мусора. Работы на Первомайской не окончили. По проекту участки, примыкающие к дороге и те, где есть люки, будут выравнивать и приводить в порядок. Подрядчик несет за объект гарантийные обязательства, — пояснили в пресс-службе мэрии Бердска.
Высказался о произошедшем и сам директор фирмы-подрядчика. Он отметил, что намерен обращаться в суд.
— Он просто псих, на него бумаги готовим в суд, так ему и передайте. Все работы, которые выполняются, сначала проверяются, потом только сдаются, — прокомментировал ситуацию корреспонденту НГС директор ООО «СТРОЙДОР2015» Бехбуд Бехбудов.
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