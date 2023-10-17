«Правило одинаково для всех»: в мэрии заявили, что предупреждали зоопарк о сносе красивой остановки

Красивую остановку возле Новосибирского зоопарка снесли из-за того, что она не была как положено оформлена. Об этом корреспонденту НГС сообщили в мэрии Новосибирска.
— Остановка с торговым объектом сделана по инициативе Новосибирского зоопарка, финансирование производилось из внебюджетных источников, — объяснили в администрации Центрального округа. — Таким образом, на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, были размещены остановочный павильон и совмещенный с ним торговый объект. При этом надлежащим образом оформлены не были.
Все подобные объекты должны быть установлены по определенным правил.
— Размещение нестационарных торговых объектов возможно только в случае, если с мэрией города Новосибирска заключен договор на размещение и эксплуатацию торгового объекта. Это правило одинаково для всех. Зоопарку предоставлена возможность либо добровольно демонтировать несогласованный объект, либо согласовать размещение только остановочного павильона без торгового киоска. Однако в течение года никаких мер к устранению нарушений руководством зоопарка предпринято не было, — заявили в администрации.
На месте красивой остановки установят «новую, соответствующую актуальным техническим требованиям» до конца года.
С проблемой сноса остановки обещал разобраться мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Этим летом возле зоопарка пропала последняя бесплатная парковка. Корреспондент НГС Илья Калинин выяснил, кто организовал новый сбор денег на месте, которое всегда было бесплатным.