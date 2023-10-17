«Правило одинаково для всех»: в мэрии заявили, что предупреждали зоопарк о сносе красивой остановки

С проблемой сноса остановки обещал разобраться мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Этим летом возле зоопарка пропала последняя бесплатная парковка. Корреспондент НГС Илья Калинин выяснил, кто организовал новый сбор денег на месте, которое всегда было бесплатным.

