Суд заставил мэрию перерыть дорогу на Есенина сразу после ремонта - зачем это потребовалось

— В перечне работ по ремонту улицы Есенина такие работы не предусматривались — только замена покрытия проезжей части по основному ходу. Это связано с ограниченным объемом бюджетных ассигнований, направляемых из федерального бюджета на достижение целевого показателя национального проекта «Безопасные качественные дороги». Учитывая это, было принято решение обустроить остановку общественного транспорта за счет средств городского бюджета и в рамках других заключаемых контрактов, — добавили в департаменте.

