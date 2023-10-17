Суд заставил мэрию перерыть дорогу на Есенина сразу после ремонта - зачем это потребовалось

Асфальт на улице Есенина, которую пол-лета ремонтировали по программе БКД, разрыли из-за решения суда. Об этом говорится в ответе мэрии Новосибирска на запрос корреспондента НГС.
— Сейчас МБУ «ГЦОДД» силами подрядной организации приступило к обустройству остановки общественного транспорта «Национальная» в районе дома № 29 на улице Есенина. Выполнение работ связано с исполнением судебного решения о приведении остановочного пункта в нормативное состояние, — объяснили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
На обустройство остановки потратят 304 тысячи рублей. На проект уже потратили 79,8 тысячи рублей, на строительные работы заложено 224,5 тысячи рублей.
— В перечне работ по ремонту улицы Есенина такие работы не предусматривались — только замена покрытия проезжей части по основному ходу. Это связано с ограниченным объемом бюджетных ассигнований, направляемых из федерального бюджета на достижение целевого показателя национального проекта «Безопасные качественные дороги». Учитывая это, было принято решение обустроить остановку общественного транспорта за счет средств городского бюджета и в рамках других заключаемых контрактов, — добавили в департаменте.
После ремонта улицу Есенина сильно затапливало вовремя дождей. В мэрии заявили, что ливневки работают исправно и подтопления кратковременны.