freedom
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 5/10
usd 100.49
eur 106.01
Тема дняВ ДТП погибли водитель и девочка-подросток
Все новости
Все новости

«Решил хайпануть»: черная тонированная Ока ездила по Новосибирску задним ходом — полиция начала проверку

По сюжету видео водитель выходит из школы

1 386

За черной машиной ехала другая и из нее велась съемка

Поделиться

В Новосибирске ГИБДД заинтересовались черной тонированной машиной, которая ездила задним ходом по Новосибирску. Автомобиль попал на видео прохожих, а после в соцсетях появился сам водитель.

Первым опубликовали видео в группе «АСТ-54» во Вконтакте с перекрестка Фрунзе и Ольги Жилиной. На нем сначала по перекрестку проехала тонированная Ока задним ходом. А потом водитель седана Toyota Camry проигнорировал красный свет светофора и развернулся.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Черная Ока привлекла внимание на перекрестке Фрунзе и Ольги Жилиной

Видео: АСТ-54

Позже «АСТ-54» опубликовали видео с черной машиной, в которой водитель черной Оки объяснял, почему ехал задом наперед.

— Оказывается, молодой водитель, возможно, школьник, решил хайпануть на реакции людей, намеренно катаясь по Новосибирску задним ходом, объезжая других водителей по встречке и проезжая на красный свет светофора, — написали в АСТ-54.

Поделиться

По сюжету видео «Оперуполномоченного», молодой человек выходит из школы, закуривает и идет к своей машине. На черной Оке он ездит и «патрулирует» район. Водитель называет себя «смотрящим». В одном из кадров молодой человек достает предмет, напоминающий светошумовой пистолет.

Молодой человек ругался на других водителей, но вреда никому не причинил

Молодой человек ругался на других водителей, но вреда никому не причинил

Поделиться

В какой-то момент блогер начинает ездить по городу задним ходом. Съемка при этой ведется из другой машины. Молодые люди сосредоточены на реакции прохожих на такую езду.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, по опубликованному в Интернете видео проводится проверка.

На этой неделе сибиряк не поделил дорогу с автозаком, и водитель спецавтомобиля пригрозил ему оружием. В конфликте разбирался корреспондент НГС вместе с автоюристом.

По теме

Задний ходГИБДДНовосибирскОка
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter