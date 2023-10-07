«Решил хайпануть»: черная тонированная Ока ездила по Новосибирску задним ходом — полиция начала проверку

В Новосибирске ГИБДД заинтересовались черной тонированной машиной, которая ездила задним ходом по Новосибирску. Автомобиль попал на видео прохожих, а после в соцсетях появился сам водитель.
Первым опубликовали видео в группе «АСТ-54» во Вконтакте с перекрестка Фрунзе и Ольги Жилиной. На нем сначала по перекрестку проехала тонированная Ока задним ходом. А потом водитель седана Toyota Camry проигнорировал красный свет светофора и развернулся.
Позже «АСТ-54» опубликовали видео с черной машиной, в которой водитель черной Оки объяснял, почему ехал задом наперед.
— Оказывается, молодой водитель, возможно, школьник, решил хайпануть на реакции людей, намеренно катаясь по Новосибирску задним ходом, объезжая других водителей по встречке и проезжая на красный свет светофора, — написали в АСТ-54.
По сюжету видео «Оперуполномоченного», молодой человек выходит из школы, закуривает и идет к своей машине. На черной Оке он ездит и «патрулирует» район. Водитель называет себя «смотрящим». В одном из кадров молодой человек достает предмет, напоминающий светошумовой пистолет.
В какой-то момент блогер начинает ездить по городу задним ходом. Съемка при этой ведется из другой машины. Молодые люди сосредоточены на реакции прохожих на такую езду.
Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, по опубликованному в Интернете видео проводится проверка.
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