А мог и стрельнуть. Сибиряк не поделил дорогу с автозаком — кто из них неправ, и стоит ли грозить участникам движения пистолетом

Понедельник, 2 октября, середина рабочего дня. Улица Восход забита битком, и стоять в пробке явно не нравится никому. В этот самый момент один из участников движения пытается вклиниться в поток — и тут же обнаруживает, что в нем есть тот, кто может выразить свое недовольство таким поведением не только словом.

— Тебе чего, стрельнуть, может, в машину?! — эмоционально негодует не попавший в кадр водитель спецтранспорта. — Не видишь, конвой едет, е***на?

— Завтра ваш начальник увидит, что вы говорите, — парирует хозяин регистратора.