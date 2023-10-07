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Эксперт

А мог и стрельнуть. Сибиряк не поделил дорогу с автозаком — кто из них неправ, и стоит ли грозить участникам движения пистолетом

Изучаем видео в атмосфере бандитских сериалов с автоюристом

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Были ли включены мигалки у спецтранспорта — большой вопрос, но сирена молчала точно

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Порой, изучая видео с авторегистраторов новосибирских водителей, сложно понять: реальная дорожная ситуация попала в объектив или эпизод со съемок отечественного кино. Чаще всего встречаются комедии, порой попадаются остросюжетные боевики с погонями и даже перестрелками. А в минувший понедельник один из подписчиков паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте» как будто побывал на съемках бандитского сериала года так 2010-го. Водитель не поделил дорогу с автозаком, и водитель спецавтомобиля пригрозил ему оружием. В итоге участники дорожного движения расстались крайне недовольными друг другом, но, по крайней мере, невредимые. А журналисты НГС изучили короткое видео с автоюристом Марией Соловьевой, чтобы понять, кто кому должен был уступить дорогу, и мог ли шофер грозить табельным другим водителям.

Понедельник, 2 октября, середина рабочего дня. Улица Восход забита битком, и стоять в пробке явно не нравится никому. В этот самый момент один из участников движения пытается вклиниться в поток — и тут же обнаруживает, что в нем есть тот, кто может выразить свое недовольство таким поведением не только словом.

— Тебе чего, стрельнуть, может, в машину?! — эмоционально негодует не попавший в кадр водитель спецтранспорта. — Не видишь, конвой едет, е***на?

— Завтра ваш начальник увидит, что вы говорите, — парирует хозяин регистратора.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54»

До стрельбы дело все-таки не доходит, но кто в итоге поехал первым (а заодно, полицейский или сотрудник ФСИН стал участником конфликта), непонятно: запись обрывается раньше.

Видео предсказуемо вызвало бурные дискуссии на странице паблика. Большинство подписчиков сообщества уверены, что виноват сам автор видео. Но нашлись и те, кто явно зашел в комментарии, чтобы пошутить.

— Мент два раза лоханулся: первый раз, когда не пропустил, но рег всё равно сумел вклиниться. Второй раз — когда побежал угрожать, что его самолюбие задели. Ни водить не умеет, ни поражения достойно принимать, — иронизирует пользователь под ником Vlad Kesov.

— А что ж автозак-то по автобусной полосе прет? Калымит на маршруте? — притворно удивляется Сергей С.

— Это не автобусная полоса, это полоса для движения общественного транспорта. Например, такси сертифицированное прекрасно проходит. А уж «воронок» — издревле общественно-народный транспорт, — немедленно отвечает ему другой автолюбитель Андрей Г.

Посмотрела видео и автоюрист Мария Соловьева. Она обратила внимание на то, что автор видео не прав сразу с двух сторон.

— Автор видео, выезжая на главную дорогу, обязан был уступить дорогу любому автотранспортному средству, движущемуся по главной дороге, — напомнила автоюрист. За непредоставление преимущества предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Но неправ был и невидимый сотрудник загадочного ведомства. Как минимум, хамить ему точно не стоило.

— Оснований демонстрировать оружие или открывать огонь у сотрудников ФСИН или МВД в этом случае не имелось. Кроме того, на видео не видно и не слышно включённых спецсигналов, дающих основание уведомлять участников движения в устной форме, что это «конвой», — рассказала Мария Соловьева

Будут ли усложнять себе жизнь и искать обиженного водителя по голосу руководства новосибирской полиции и областного главка ФСИН, достоверно не известно.

Ранее НГС писал о том, как инспекторы остановили машину заочно известной большей части новосибирцев Анжелы, и что полицейские заставили ее сделать.

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