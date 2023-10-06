Машину известной Анжелы тормознули на площади Труда — что автоинспекторы заставили ее сделать

Сегодня, 6 октября, на месте аварии на площади Труда была замечена известная в городе владелица автомобиля с надписью на заднем стекле «Анжела».

В редакцию НГС прислали видео, в котором проезжающий мимо ДТП мужчина сообщает, что «ДПСы поймали Анжелу», а она «в кого-то въехала».

