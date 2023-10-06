Машину известной Анжелы тормознули на площади Труда — что автоинспекторы заставили ее сделать

Сегодня, 6 октября, на месте аварии на площади Труда была замечена известная в городе владелица автомобиля с надписью на заднем стекле «Анжела».
В редакцию НГС прислали видео, в котором проезжающий мимо ДТП мужчина сообщает, что «ДПСы поймали Анжелу», а она «в кого-то въехала».
Корреспондент НГС связался с автором видео и выяснил, что оно снято сегодня в районе 11 утра.
Владелица автомобиля Анжела пояснила журналисту, что в аварию на площади Труда она не попадала, а была остановлена дорожными полицейскими за тонировку на автомобиле.
— Я сегодня ехала на разбор в ГАИ (ГИБДД. — Прим. ред.) по тому случаю, когда девочка меня ударила в аварии на Бердском шоссе. А сейчас же операции по тонировке идут, вот я и попала «на чай». Там [на площади Труда] кто-то ударился, а я мимо проезжала. Меня остановили, ну я там и встала. Потому что встать больше негде было. А получилось, что как будто три машины в аварии… ГАИ уже смеются, говорят, Анжелка — автоподставщица, — весело рассказала корреспонденту НГС Анжела.
По словам женщины, тонировку с ее автомобиля убрали сразу на месте, а инспекторы ГИБДД выписали ей штраф. После этого сибирячка отправилась дальше по делам.
— Надо ехать в страховую, чтобы мне оплатили [ущерб в аварии на Сеятеле]. И быстрее хочу сделать машину: на такой развороченной я ездить не могу — всё раздражает. В расстроенных чувствах я, — пояснила Анжела.
Владелица автомобиля, известная в городе под именем Анжела, неоднократно появлялась в различных новостных сообщениях — в СМИ и пабликах. В декабре 2022 года она даже позвонила Виталию Полищуку и, по его словам, рассказала, что 30 лет «стоит на трассе». 18 сентября Анжела попала в ДТП из трех машин на Бердском шоссе и рассказала корреспонденту НГС, что ей всё смяли — и спереди, и сзади.