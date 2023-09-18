«У меня и сзади, и спереди все смято»: легендарная новосибирская Анжела заявила, что впервые попала в серьезную аварию

Известная в городе владелица автомобиля с надписью «Анжела» на лобовом стекле рассказала корреспонденту НГС, как попала в аварию на Бердском шоссе.
По словам Анжелы, она ехала на своем Nissan Juke во втором ряду за Suzuki и притормаживала вместе со всеми в потоке. Авария случилась в районе клиники Мешалкина по направлению в Академгородок.
— Влетела девушка в меня на Mitsubishi. Прям на скорости. И получилось, что машина моя полетела как будто. У меня первый раз такое. И я въехала в «Сузуки». Ну и все. У машины той, что сзади, смят капот. У машины мальчика, который впереди стоит, сзади бампер и дверь замяты, а у меня и сзади, и спереди все смято. Я в середине... Но у девочки автомобиль очень сильно поврежден: у нее даже радиатор потек. Но она девочка молодая, говорит, три месяца за рулем. Поэтому все можно ожидать, это же город, — рассказала корреспонденту НГС Анжела.
Женщина добавила, что за тридцать лет вождения она впервые попала в такое серьезное ДТП и сама никогда ни в кого не въезжала. На месте происшествия работают аварийные комиссары.
Владелица автомобиля, которая известна в городе под именем Анжела, также появлялась в различных новостных сообщениях — в СМИ и пабликах. В декабре 2022 года она даже позвонила Виталию Полищуку и, по его словам, рассказала, что 30 лет «стоит на трассе».
В начале сентября на Бердском шоссе столкнулись три автомобиля: среди участников аварии — полицейский «УАЗ-Патриот», в который въехал седан.