«У меня и сзади, и спереди все смято»: легендарная новосибирская Анжела заявила, что впервые попала в серьезную аварию

По словам Анжелы, она ехала на своем Nissan Juke во втором ряду за Suzuki и притормаживала вместе со всеми в потоке. Авария случилась в районе клиники Мешалкина по направлению в Академгородок.



— Влетела девушка в меня на Mitsubishi. Прям на скорости. И получилось, что машина моя полетела как будто. У меня первый раз такое. И я въехала в «Сузуки». Ну и все. У машины той, что сзади, смят капот. У машины мальчика, который впереди стоит, сзади бампер и дверь замяты, а у меня и сзади, и спереди все смято. Я в середине... Но у девочки автомобиль очень сильно поврежден: у нее даже радиатор потек. Но она девочка молодая, говорит, три месяца за рулем. Поэтому все можно ожидать, это же город, — рассказала корреспонденту НГС Анжела.