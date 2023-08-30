freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 0/10
usd 95.71
eur 103.48
СрочноПрощальный матч в ЛДС «Сибирь»
Все новости
Все новости

Свыше 13 миллионов рублей направят на ремонт дороги под Новосибирском — где проведут работы

Завершить ремонт необходимо до 31 октября

285

За работы заказчик готов заплатить 13,5 миллиона рублей.

Поделиться

В Новосибирской области объявили аукцион для ремонта дороги в рабочем поселке Краснообск. Как сообщается на сайте госзакупок, заказчик готов заплатить за работы 13,5 миллиона рублей.

Речь идет об участке улицы Северной. В рабочей документации к закупке уточняется, что начало трассы находится на перекрестке дороги с улицей Восточной, конец трассы — около пожарно-спасательной части № 37.

Строительная длина дороги составляет 187,6 метра. В смету ремонта вошли демонтажные работы, временные схемы организации дорожного движения и другое. Победитель торгов выполнит срезку поверхностного слоя дорожной одежды, проведет устройство выравнивающего слоя и прочее.

Источником финансирования работ выступают средства бюджета рабочего поселка. Подать заявку на участие в закупке можно до 6 сентября, определить подрядчика планируется 7 сентября. Завершить ремонт участка дороги необходимо до 31 октября этого года.

В середине августа стало известно, что в Новосибирске планируется отремонтировать улицу 25 лет Октября. В городе ищут подрядчика для разработки проекта работ и выполнения инженерных изысканий.

По теме

Ремонт дорогКраснообскЗакупкиДорожный ремонт
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter