Цехом руководил родственник начальства: какие еще нарушения прокуратура нашла в «Горэлектротранспорте»

Прокуратура Новосибирска вместе с органами контроля проверила «Горэлектротранспорт» (ГЭТ) и выявила многочисленные нарушения в его работе. Как выяснилось, начальником одного из цехов был близкий родственник руководителя одного из филиалов.
— Надзорными мероприятиями также вскрыты многочисленные нарушения в сферах пожарной безопасности и охраны труда, факты несоответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения, — отмечают в пресс-службе ведомства.
В результате, были возбуждены сразу шесть административных дел: по ч. 3 ст. 12.31.1 «Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа», ч. 3 ст. 11.23 «Управление транспортным средством или выпуск на линию транспортного средства без тахографа», ч. 1 ст. 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности», ч. 1 ст. 5.27.1 «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда», ч. 1 ст. 5.27 «Нарушение трудового законодательства» и ч. 3 ст. 14.1.2 «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без лицензии» КоАП РФ.
— Устранение нарушений поставлено в прокуратуре на контроль. Внесены представления директору «Горэлектротранспорта» Новосибирска» и мэру города, — подытожили в пресс-службе.
НГС отправил запрос в мэрию по ситуации.
В начале августа НГС писал, что трамваи остановились на Блюхера — пассажирка упала и разбила голову при входе в вагон. Через несколько дней после этого инцидента подросток зайцем проехал на крыше троллейбуса. В конце июля же собака-поводырь погибла на остановке — ее убило током от троллейбуса.