Новые остановки начали монтировать в Новосибирске — кто их закупил

В Новосибирске устанавливают новые остановочные павильоны, как за счет бюджета, так и по договору с предпринимателями. Как работает эта схема, объяснил на пресс-конференции 3 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
— Установление остановочных павильонов ведется. И работа эта проводится с финансированием из двух источников. Первый — бюджет. Занимается этим департамент транспорта и проводит работы по плану. И второе направление — за счет предпринимателей. Нормативная база позволяет нам это сделать. И как раз шесть делают так. Будет там и предпринимательская деятельность вестись, но в нагрузку они устанавливают еще 2–3 павильона, где не предполагается вести бизнес, — объяснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Работа эта продолжается.
Вчера стало известно, что в Новосибирске планируется внедрить новую билетную систему, которая позволит пересаживаться с одного транспорта на другой бесплатно.