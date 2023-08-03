Новые остановки начали монтировать в Новосибирске — кто их закупил

— Установление остановочных павильонов ведется. И работа эта проводится с финансированием из двух источников. Первый — бюджет. Занимается этим департамент транспорта и проводит работы по плану. И второе направление — за счет предпринимателей. Нормативная база позволяет нам это сделать. И как раз шесть делают так. Будет там и предпринимательская деятельность вестись, но в нагрузку они устанавливают еще 2–3 павильона, где не предполагается вести бизнес, — объяснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Работа эта продолжается.