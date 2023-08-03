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Новые остановки начали монтировать в Новосибирске — кто их закупил

Их ставят не только за счет городского бюджета

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Новые павильоны начали ставить в августе

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В Новосибирске устанавливают новые остановочные павильоны, как за счет бюджета, так и по договору с предпринимателями. Как работает эта схема, объяснил на пресс-конференции 3 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Установление остановочных павильонов ведется. И работа эта проводится с финансированием из двух источников. Первый — бюджет. Занимается этим департамент транспорта и проводит работы по плану. И второе направление — за счет предпринимателей. Нормативная база позволяет нам это сделать. И как раз шесть делают так. Будет там и предпринимательская деятельность вестись, но в нагрузку они устанавливают еще 2–3 павильона, где не предполагается вести бизнес, — объяснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Работа эта продолжается.

Вчера стало известно, что в Новосибирске планируется внедрить новую билетную систему, которая позволит пересаживаться с одного транспорта на другой бесплатно.

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