Балки для съезда с четвертого моста в Новосибирске смонтировали досрочно

В минувшие выходные досрочно завершили монтаж балок пролетного строения транспортной развязки на площади Труда в Новосибирске. Об этом сообщила ГК «ВИС» в своем телеграм-канале.
— 4 главные балки пролетного строения автомобильного съезда транспортной развязки на площади Труда длиной по 24 метра каждая установлены в проектное положение. Работы проводились с частичным перекрытием движения и завершены с опережением графика, — уточнили в «ВИС».
Четвертый мост в Новосибирске строят с 2018 года. За это время на стройке и из-за нее неоднократно происходили различные инциденты. Например, из-за обрыва проводов в 2020 году на Октябрьском мосту остановились троллейбусы, а одного из субподрядчиков обвинили в том, что из-за повреждения кабеля 12 тысяч человек остались без света. Вопросы к строителям были и у депутатов: член горсовета Александр Бурмистров интересовался на дебатах, почему на стройке в районе площади Труда произошла просадка коллектора. Несмотря на сложности и негативную критику, строительство продолжается. Как сегодня выглядит главный транспортный объект пятилетки — в обзоре НГС от 14 июля.