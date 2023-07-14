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Фоторепортаж

С большой буквы Н: как в Новосибирске строят четвертый мост — 20 впечатляющих фото

Работы собираются закончить в этом году

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Показываем, как выглядит стройплощадка четвертого моста

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Четвертый мост в Новосибирске строят с 2018 года. За это время на стройке и из-за нее неоднократно происходили различные инциденты. Например, из-за обрыва проводов в 2020 году на Октябрьском мосту остановились троллейбусы, а одного из субподрядчиков обвинили в том, что из-за повреждения кабеля 12 тысяч человек остались без света. Вопросы к строителям были и у депутатов: член горсовета Александр Бурмистров интересовался на дебатах, почему на стройке в районе площади Труда произошла просадка коллектора. Несмотря на сложности и негативную критику, строительство продолжается. Как сегодня выглядит главный транспортный объект пятилетки — в обзоре НГС.

Договор на строительство заключили в 2017 году, а сами работы начали в 2018 году. Концессионером выступает «Сибирская концессионная компания», которая принадлежит группе «ВИС»

Договор на строительство заключили в 2017 году, а сами работы начали в 2018 году. Концессионером выступает «Сибирская концессионная компания», которая принадлежит группе «ВИС»

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На мосту будет 4–6 полос движения, общая протяженность дороги составит 5,1 километра

На мосту будет 4–6 полос движения, общая протяженность дороги составит 5,1 километра

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Строительство ведут одновременно на обоих берегах Оби. По проекту предусмотрено 18 опор, в том числе в русле реки. Длина свай составляет от 8,5 до 25 метров. Изначально мост хотели <a href="https://ngs.ru/text/transport/2013/07/03/1242688/" class="_" target="_blank">сделать балочным</a>, а не вантовым

Строительство ведут одновременно на обоих берегах Оби. По проекту предусмотрено 18 опор, в том числе в русле реки. Длина свай составляет от 8,5 до 25 метров. Изначально мост хотели сделать балочным, а не вантовым

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Всего на мосту сделают 70 вант, которые будут удерживать три пролета общей диной 380 метров и весом более <nobr class="_">21 000</nobr> тонн. К 10 июля строители смонтировали 34 ванты, сообщает пресс-служба группы «ВИС»

Всего на мосту сделают 70 вант, которые будут удерживать три пролета общей диной 380 метров и весом более 21 000 тонн. К 10 июля строители смонтировали 34 ванты, сообщает пресс-служба группы «ВИС»

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Предполагается, что натяжка вант продлится до конца августа. После того как осенью закончатся работы по укладке полотна на мосту, строители проведут дотяжку и регулировку

Предполагается, что натяжка вант продлится до конца августа. После того как осенью закончатся работы по укладке полотна на мосту, строители проведут дотяжку и регулировку

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Работы ведут у площадей Будагова и Труда. Из-за этого там регулярно ограничивают движение, в результате по утрам и вечером скапливаются пробки. Ограничения вводили и для пешеходов в районе парка «Городское начало», что <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2020/10/25/69513489/" class="_" target="_blank">вызвало недовольство</a> новосибирцев

Работы ведут у площадей Будагова и Труда. Из-за этого там регулярно ограничивают движение, в результате по утрам и вечером скапливаются пробки. Ограничения вводили и для пешеходов в районе парка «Городское начало», что вызвало недовольство новосибирцев

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Концессионер заявил, что новый мост поможет быстрее добраться до аэропорта Толмачево. Также развязка на левом берегу должна уменьшить количество пробок

Концессионер заявил, что новый мост поможет быстрее добраться до аэропорта Толмачево. Также развязка на левом берегу должна уменьшить количество пробок

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Мост станет первым платным в Новосибирске: проезд для легковых автомобилей обойдется в 100 рублей, водителям фургонов и грузовиков придется заплатить от 150 до 300 рублей в зависимости от характеристик машины

Мост станет первым платным в Новосибирске: проезд для легковых автомобилей обойдется в 100 рублей, водителям фургонов и грузовиков придется заплатить от 150 до 300 рублей в зависимости от характеристик машины

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Пилоны моста сделаны в виде буквы Н. Их высота составляет 114 метров. Верхняя перемычка находится на высоте 67,6 метра

Пилоны моста сделаны в виде буквы Н. Их высота составляет 114 метров. Верхняя перемычка находится на высоте 67,6 метра

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После завершения строительства в районе парка «Городское начало» специалисты <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2020/11/03/69526929/" class="_" target="_blank">проведут благоустройство</a>. Там высадят деревья и кустарники

После завершения строительства в районе парка «Городское начало» специалисты проведут благоустройство. Там высадят деревья и кустарники

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Из-за высоты пилона мост видно даже из центра города

Из-за высоты пилона мост видно даже из центра города

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Схему движения на площади Труда и Энергетиков заменят сквозным движением без светофоров. По плану это должно повысить пропускную способность на левом берегу

Схему движения на площади Труда и Энергетиков заменят сквозным движением без светофоров. По плану это должно повысить пропускную способность на левом берегу

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Длина русловой части моста составляет 776 метров. На нем уложили гидроизоляцию и литой асфальт

Длина русловой части моста составляет 776 метров. На нем уложили гидроизоляцию и литой асфальт

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Расчетная скорость движения по переправе составит 100 километров в час

Расчетная скорость движения по переправе составит 100 километров в час

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Для моста также строят многоуровневую развязку с 26 съездами

Для моста также строят многоуровневую развязку с 26 съездами

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Сейчас готовность объекта составляет примерно 85%

Сейчас готовность объекта составляет примерно 85%

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По информации группы «ВИС», пилон покрасят в жемчужно-белый цвет. Для этого к работам привлекут компанию, которая специализируется на высотных работах. Окраску планируют закончить к концу сентября

По информации группы «ВИС», пилон покрасят в жемчужно-белый цвет. Для этого к работам привлекут компанию, которая специализируется на высотных работах. Окраску планируют закончить к концу сентября

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Изначально строительство моста оценивали в <a href="https://ngs.ru/text/transport/2013/08/02/1300188/" class="_" target="_blank">21 миллиард рублей</a>. В 2017 году, когда с концессионером подписали соглашение, цена работ выросла <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2017/12/06/51663691/" class="_" target="_blank">до 34 миллиардов</a>. К концу 2022 года строительство стоило уже <a href="https://ngs.ru/text/transport/2022/12/31/71943791/" class="_" target="_blank">44,7 миллиарда рублей</a>

Изначально строительство моста оценивали в 21 миллиард рублей. В 2017 году, когда с концессионером подписали соглашение, цена работ выросла до 34 миллиардов. К концу 2022 года строительство стоило уже 44,7 миллиарда рублей

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Работы обещают завершить в конце 2023 года

Работы обещают завершить в конце 2023 года

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Этим летом схема движения на площади Энергетиков изменилась из-за строительства четвертого моста. Водители заметили, что из-за этого в пробках приходится стоять дольше, выехать на Станционную стало сложнее. Посмотрите в фоторепортаже, что происходит на дорогах у моста.

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Четвертый мостГруппа ВИСПлощадь ТрудаПлощадь ЭнергетиковКонцессия
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