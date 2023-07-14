С большой буквы Н: как в Новосибирске строят четвертый мост — 20 впечатляющих фото

Четвертый мост в Новосибирске строят с 2018 года. За это время на стройке и из-за нее неоднократно происходили различные инциденты. Например, из-за обрыва проводов в 2020 году на Октябрьском мосту остановились троллейбусы, а одного из субподрядчиков обвинили в том, что из-за повреждения кабеля 12 тысяч человек остались без света. Вопросы к строителям были и у депутатов: член горсовета Александр Бурмистров интересовался на дебатах, почему на стройке в районе площади Труда произошла просадка коллектора. Несмотря на сложности и негативную критику, строительство продолжается. Как сегодня выглядит главный транспортный объект пятилетки — в обзоре НГС.