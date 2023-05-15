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Подрядчика четвертого моста обвинили в повреждении кабеля: без света остались 12 тысяч жителей

Под отключение попали более 30 социально значимых объектов в Ленинском районе

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Потребителей переключают на резервную схему электроснабжения

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В АО «РЭС» заявили, что 15 мая один из подрядчиков строящегося четвертого моста через Обь повредил кабель линии электропередач, оставив без электричества около 12 000 человек в Ленинском районе Новосибирска.

Инцидент произошел во время выполнения работ, которые с энергетиками не согласовывались.

— Без электроснабжения осталась часть Ленинского района Новосибирска с общей численностью населения около 12 000 человек. Под отключение также попали более 30 социально значимых объектов, в том числе ЦТП и школы, — сообщили в АЭ «РЭС».

На месте обрыва кабеля работают три аварийные бригады: потребителей обещают подключить на резервную схему электроснабжения до устранения повреждения.

НГС направил запрос об инциденте в группу ВИС (строитель четвертого моста).

— Группа ВИС проводит служебную проверку в отношении субподрядной организации и прикладывает все усилия для скорейшего восстановления электроснабжения всех пострадавших потребителей, — сообщили в ВИС.

Ранее в Новосибирске произошло массовое отключение электроснабжения из-за возгорания.

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