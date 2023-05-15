Подрядчика четвертого моста обвинили в повреждении кабеля: без света остались 12 тысяч жителей

В АО «РЭС» заявили, что 15 мая один из подрядчиков строящегося четвертого моста через Обь повредил кабель линии электропередач, оставив без электричества около
Инцидент произошел во время выполнения работ, которые с энергетиками не согласовывались.
— Без электроснабжения осталась часть Ленинского района Новосибирска с общей численностью населения около
На месте обрыва кабеля работают три аварийные бригады: потребителей обещают подключить на резервную схему электроснабжения до устранения повреждения.
НГС направил запрос об инциденте в группу ВИС (строитель четвертого моста).
— Группа ВИС проводит служебную проверку в отношении субподрядной организации и прикладывает все усилия для скорейшего восстановления электроснабжения всех пострадавших потребителей, — сообщили в ВИС.
Ранее в Новосибирске произошло массовое отключение электроснабжения из-за возгорания.