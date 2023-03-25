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В Новосибирске произошло массовое отключение света из-за возгорания

Аварийное отключение продлится до 23 часов

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Аварийное отключение произошло в 20 часов 25 марта

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Вечером 25 марта в Новосибирске произошло массовое отключение электроснабжения. По данным муниципального портала Новосибирска, электричество отсутствует в зданиях на улицах Ялтинская, Киселевская, Полтавская, Степная, Олекминская, Шуберта и других.

— Причина: аварийное отключение ТП-387, 169 в связи с возгоранием на Пермской, — указано в сообщении.

Аварийное отключение продлится до 23:00

Аварийное отключение продлится до 23:00

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Отмечается, что аварийное отключение произошло в 20 часов 25 марта. Оно продлится до 23:00. Причина возгорания неизвестна. На муниципальном портале указано, что отключение «будущее», а не «текущее».

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой сообщить детали возгорания.


В начале марта в населенных пунктах нескольких районов Новосибирской области отключили электроэнергию

после сильного ветра. Без электричества остались 14 тысяч человек.

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