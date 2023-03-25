В Новосибирске произошло массовое отключение света из-за возгорания

Вечером 25 марта в Новосибирске произошло массовое отключение электроснабжения. По данным муниципального портала Новосибирска, электричество отсутствует в зданиях на улицах Ялтинская, Киселевская, Полтавская, Степная, Олекминская, Шуберта и других.
— Причина: аварийное отключение ТП-387, 169 в связи с возгоранием на Пермской, — указано в сообщении.
Отмечается, что аварийное отключение произошло в 20 часов 25 марта. Оно продлится до 23:00. Причина возгорания неизвестна. На муниципальном портале указано, что отключение «будущее», а не «текущее».