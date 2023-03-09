СЕЙЧАС -10°С
Пробки 7/10
usd 75.46
eur 80.55
Тема дняМесяц со взрыва на Линейной
Все новости
Все новости

Специалисты восстановили электричество после серьезного отключения в НСО

Без света в праздничный день остались 14 тысяч человек

863

Отключения были связаны с с механическим повреждением линий электропередачи из-за сильного ветра

Поделиться

Специалисты РЭС восстановили электричество после массового аварийного отключения в Новосибирской области. Работы закончили поздно вечером 8 марта.

— В 21:50 (местн.) электроснабжение восстановлено в полном объеме, — сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Вчера из-за сильного ветра в нескольких районах города и области отключили электричество. Авария произошла на линии 10–0,4 кВ.

Без света сейчас оказалась часть жителей Первомайского и Ленинского районов Новосибирска, а также некоторые сёла Новосибирского, Карасукского, Чулымского, Черепановского районов области. Всего под отключение попали около 14 тысяч человек.

По данным муниципальной карты отключений, сейчас в городе нет аварийных отключений электричества. Сайт РЭС также сообщает, что в области аварийных отключений нет.

Вчера в Новосибирске был сильный снег и штормовой ветер, его скорость местами достигала 27 м/с. МЧС выпустило специальное предупреждение для жителей региона.

По теме

РЭСГУ МЧС по Новосибирской областиЛЭП
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter