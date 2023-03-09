Специалисты восстановили электричество после серьезного отключения в НСО

Специалисты РЭС восстановили электричество после массового аварийного отключения в Новосибирской области. Работы закончили поздно вечером
— В 21:50 (местн.) электроснабжение восстановлено в полном объеме, — сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Вчера из-за сильного ветра в нескольких районах города и области отключили электричество. Авария произошла на линии 10–0,4 кВ.
Без света сейчас оказалась часть жителей Первомайского и Ленинского районов Новосибирска, а также некоторые сёла Новосибирского, Карасукского, Чулымского, Черепановского районов области. Всего под отключение попали около 14 тысяч человек.
По данным муниципальной карты отключений, сейчас в городе нет аварийных отключений электричества. Сайт РЭС также сообщает, что в области аварийных отключений нет.
Вчера в Новосибирске был сильный снег и штормовой ветер, его скорость местами достигала