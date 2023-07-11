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Под Новосибирском столкнулись «Газель», КАМАЗ и Land Cruiser — внедорожник впечатался в дерево

Авария произошла между Нижней Ельцовкой и Матвеевкой

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По данным «2ГИС.Пробки», серьезного затора на Бердском шоссе ДТП не вызвало

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11 июля на Бердском шоссе произошло массовое ДТП, в котором пострадали люди. Об этом рассказал читатель НГС, приславший фото с места событий.

— Авария произошла между Матвеевкой и Нижней Ельцовкой, в ней пострадали люди. Как минимум — водитель «Крузака», он сильно впечатался в дерево. У «Газели» и КАМАЗа есть повреждения. Как именно произошло ДТП и кто в кого врезался, я не видел, — сообщил читатель.

В ДТП пострадал водитель Land Cruiser

В ДТП пострадал водитель Land Cruiser

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В ГИБДД Новосибирской области не прокомментировали ДТП на момент публикации.

11 июля в Алтайском крае автобус столкнулся с поездом, водитель скончался на месте.

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