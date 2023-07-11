Под Новосибирском столкнулись «Газель», КАМАЗ и Land Cruiser — внедорожник впечатался в дерево

11 июля на Бердском шоссе произошло массовое ДТП, в котором пострадали люди. Об этом рассказал читатель НГС, приславший фото с места событий.



— Авария произошла между Матвеевкой и Нижней Ельцовкой, в ней пострадали люди. Как минимум — водитель «Крузака», он сильно впечатался в дерево. У «Газели» и КАМАЗа есть повреждения. Как именно произошло ДТП и кто в кого врезался, я не видел, — сообщил читатель.