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«Предлагаю на этом не останавливаться»: в Новосибирск к концу года привезут 120 новых троллейбусов

Пока в город доставили только четыре

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К концу года, по словам губернатора, обновят только половину парка

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В Новосибирск до конца года привезут 120 новых троллейбусов, четыре из них уже находятся в городе. Об этом на оперативном совещании 26 июня сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Как отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, в прошлом году на День города горожанам подарили партию автобусов, в этом году решили подарить троллейбусы.

— Сегодня четыре троллейбуса находятся в парке, один прибывает, 120 должны по договору быть поставлены в этом году, — сообщил Анатолий Локоть.

На транспортном форуме, сообщается в телеграм-канале «Новосибирь», руководители области и города проведут встречу с директором завода, который поставляет троллейбусы, чтобы уточнить сроки поставки. Губернатор поручил Минфину вместе с мэрией подготовить предложения по продолжению программы обновления троллейбусов.

— Программу выполняем, но я предлагаю на этом не останавливаться, ведь сейчас обновляем только половину троллейбусного парка, — отметил губернатор.

В начале июня сообщалось, что в Новосибирск прибыли два новых троллейбуса модели «Горожанин».

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ТранспортТроллейбусМэр НовосибирскаГубернатор Новосибирской областиАнатолий ЛокотьАндрей Травников
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