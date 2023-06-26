«Предлагаю на этом не останавливаться»: в Новосибирск к концу года привезут 120 новых троллейбусов

В Новосибирск до конца года привезут 120 новых троллейбусов, четыре из них уже находятся в городе. Об этом на оперативном совещании
Как отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, в прошлом году на День города горожанам подарили партию автобусов, в этом году решили подарить троллейбусы.
— Сегодня четыре троллейбуса находятся в парке, один прибывает, 120 должны по договору быть поставлены в этом году, — сообщил Анатолий Локоть.
На транспортном форуме, сообщается в телеграм-канале «Новосибирь», руководители области и города проведут встречу с директором завода, который поставляет троллейбусы, чтобы уточнить сроки поставки. Губернатор поручил Минфину вместе с мэрией подготовить предложения по продолжению программы обновления троллейбусов.
— Программу выполняем, но я предлагаю на этом не останавливаться, ведь сейчас обновляем только половину троллейбусного парка, — отметил губернатор.
В начале июня сообщалось, что в Новосибирск прибыли два новых троллейбуса модели «Горожанин».