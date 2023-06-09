«Горожанин» в депо: в Новосибирск привезли два новых троллейбуса

В Новосибирск прибыли два новых троллейбуса из новой партии. Об этом сообщил источник в департаменте транспорта. Новые троллейбусы модели «Горожанин» находятся в Дзержинском троллейбусном депо.
Пока неизвестно, на какой маршрут поставят новый транспорт — НГС отправил запрос в мэрию.
Недавно мэр Анатолий Локоть заявил, что 20 новых троллейбусов должны доставить ко Дню города. Всего в город привезут 120 троллейбусов той же марки. Новый транспорт обойдется бюджету почти в 5 миллиардов рублей. 80% партии оплачивает область, 20 — город, власти заключили контракт со СберЛизингом.
Троллейбусы предварительно распределили по маршрутам в отдаленные районы города. Хотя не всем районам эта идея пришлась по душе. Например, жители ЖК «Европейский берег» возмутились тем, что к ним планируют запустить этот транспорт. Зимой журналисты НГС протестировали новые троллейбусы с автономным ходом.