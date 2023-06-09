freedom
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 4/10
usd 82.09
eur 88.04
Тема дняМануленок охотится за хвостом мамы. Видео
Все новости
Все новости
Подробности

«Горожанин» в депо: в Новосибирск привезли два новых троллейбуса

Это транспорт из новой партии

298

Новые троллейбусы привезли с уфимского завода

Поделиться

В Новосибирск прибыли два новых троллейбуса из новой партии. Об этом сообщил источник в департаменте транспорта. Новые троллейбусы модели «Горожанин» находятся в Дзержинском троллейбусном депо.

Пока неизвестно, на какой маршрут поставят новый транспорт — НГС отправил запрос в мэрию.

Недавно мэр Анатолий Локоть заявил, что 20 новых троллейбусов должны доставить ко Дню города. Всего в город привезут 120 троллейбусов той же марки. Новый транспорт обойдется бюджету почти в 5 миллиардов рублей. 80% партии оплачивает область, 20 — город, власти заключили контракт со СберЛизингом.

Троллейбусы предварительно распределили по маршрутам в отдаленные районы города. Хотя не всем районам эта идея пришлась по душе. Например, жители ЖК «Европейский берег» возмутились тем, что к ним планируют запустить этот транспорт. Зимой журналисты НГС протестировали новые троллейбусы с автономным ходом.

По теме

ТранспортОбщественный транспортТроллейбусы
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter