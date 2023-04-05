Скандал из-за троллейбуса. Почему жители «Евроберега» обиделись на НГС и как их правильно понимать

— Есть такой предмет — теория вероятности. Чем больше мы собирали подписей, тем сильнее уменьшался процент людей за, — объясняет Артем Громов. — Мы не государственный орган, мы люди, которые тратят свое свободное время на то, чтобы отстоять свои права.

Артем Громов говорит, что живет в «Европейском береге» с 2014 года и транспорт — лишь один вопрос из тех, которые они решали. Он акцентировал внимание на том, что нужно уточнять формулировки: люди не против троллейбусов, а против того, чтобы они заезжали на территорию микрорайона, — он предложил пустить их по Большевистской и разворачивать на «Ленте», в районе разъезда Иня. Но какой в этом смысл, особо непонятно, ведь на Большевистской и так много транспорта.

