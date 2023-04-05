Скандал из-за троллейбуса. Почему жители «Евроберега» обиделись на НГС и как их правильно понимать

Ситуация с троллейбусом в «Европейском береге» нехарактерна для Новосибирска — большого города, в котором постоянно есть претензии к общественному транспорту. Суть в том, что власти закупают новые троллейбусы с автономным ходом и решили отправить их на маршрут через микрорайон «Европейский берег». Но столкнулись с неожиданной реакцией: оказывается, не все хотят, чтобы троллейбус нарушал покой, а самые активные твердят, что против — большинство. В администрации предполагают, что всё дело в политических амбициях активистов, но те уверяют, что всё это чушь. Мы поговорили с жителями «Европейского берега», которые все-таки ждут троллейбус, и приводим доводы общественников, обиженных на то, что в предыдущей публикации их выставили снобами.
Новые троллейбусы пойдут через «Европейский берег» — транспорт запустят через несколько месяцев. Мэрия готовит документы и ждет поставок транспорта, а в чате микрорайона на берегу реки бушуют страсти. Соседи разделились на два лагеря — одни хотят и ждут троллейбус, а для других троллейбус — это лишнее, проблемное и вообще ненужное, ведь у людей свои автомобили, а тем, кто не живет в ЖК, там делать нечего (слова для выражения этой мысли люди подбирают, но суть их не меняется).
Жидкий супчик и мелкий жемчуг — тема вечная, но для предметного разбора нужны цифры. Опрос на НГС показывает, что большинство проголосовавших — за троллейбусы (с большим отрывом), на сайте ЦУГАЭТ лидирует ответ «отрицательно», но разница не показательная.
Член ТОС «Евроберег» Артем Громов говорит, что тон прошлой статьи обидел жителей микрорайона, которых посчитали снобами. При этом не озвучили часть его аргументов — например, о том, что на 500 метрах проезжей части 5 пешеходных переходов, там огромный трафик, ходят дети и пенсионеры, которые не воспринимают дорогу как источник опасности.
По его подсчетам голосов (ходили по квартирам), 7% — за троллейбусы, 93% — против. Проголосовавших — чуть больше 2 тысяч человек, это не больше пятой части от всего количества живущих в «Европейском береге».
— Есть такой предмет — теория вероятности. Чем больше мы собирали подписей, тем сильнее уменьшался процент людей за, — объясняет Артем Громов. — Мы не государственный орган, мы люди, которые тратят свое свободное время на то, чтобы отстоять свои права.
Артем Громов говорит, что живет в «Европейском береге» с 2014 года и транспорт — лишь один вопрос из тех, которые они решали. Он акцентировал внимание на том, что нужно уточнять формулировки: люди не против троллейбусов, а против того, чтобы они заезжали на территорию микрорайона, — он предложил пустить их по Большевистской и разворачивать на «Ленте», в районе разъезда Иня. Но какой в этом смысл, особо непонятно, ведь на Большевистской и так много транспорта.
Источник НГС в администрации считает, что активность представителя общественности района связана с его политическими амбициями — якобы он помогает депутату Ренату Сулейманову и будет продвигаться в депутаты. Артем Громов называет это ложью и чьими-то фантазиями, байками, которые разносит желтая пресса.
— Сулейманов Ренат Исмаилович — мой друг, и этим всё сказано. Помощник? Когда у вас есть друг, вы ему помогаете, если он о чем-то просит? — Помогаете. Но, чтобы вы понимали, во всей этой ситуации, связанной с общественным транспортом, не было вообще никогда никакого политика. У нас есть действующие депутаты — Макаров, Хельга Пирогова, — объяснил общественник. Он также подчеркнул, что в бланках для голосования нет логотипов партий, и напомнил, что Сулейманов и мэр Локоть — из одной партии. Сам он в той же партии с 18 лет.
Аргументы за и против
По словам местных жителей, сначала некоторые считали, что на Заровного будет конечная, а с ней и грязь, и туалеты. К тому же, говорят противники троллейбуса, у всех машина, может, даже не одна, а кому нужен транспорт, может прогуляться к Большевистской. А улица Заровного не предназначена для разворотов, потому что очень узкая.
Не все согласны с этим аргументом, кто-то предпочел бы избавиться от машин, которые оккупировали дорогу.
— Улица Заровного сейчас похожа на одну сплошную бесконечную парковку, — привела аргумент жительница «Европейского берега» Мария Кайгородова. — Пора уже ее освободить от припаркованных машин и снова сделать проезжей частью. Остановки никому не помешают.
Но даже те, кто за троллейбус, знают, что такое ожидание и реальность.
— Безусловно, все видят, как выглядит наш транспорт, как выглядят остановки на Большевистской. Что они будут завешены объявлениями, будут портить внешний вид, — сомневается житель района по имени Андрей.
В то же время он видит и плюс в троллейбусах: если запустят транспорт, есть надежда, что появится освещение, дорогу будут ремонтировать и чистить зимой.
В чате я молчу
Кто ярче и активнее, того и больше, рассуждают старшие жители «Европейского берега». И не у всех вообще есть машина.
— Против, как правило, выступает молодежь, а возрастные люди в чате не сидят. А с молодежью спорить очень сложно, поэтому возрастные люди просто молчат. Я тоже молчала, хотя мне всего лишь 56 лет, — признаётся жительница «Европейского берега» Ирина Мануйлова.
У них в семье машина есть, но график с мужем редко совпадает, так что рассчитывает только на общественный транспорт. Ее путь на Большевистскую идет через мост, где зимой ветрено, а летом жарко, плюс до нее 700 метров, нужно подниматься. Ей часто нужно ездить в поликлинику и возить внука по кружкам.
— Когда мы покупали квартиру, была остановка, был запланирован общественный транспорт, я видела его. Не все же молодые, все же когда-то будут в возрасте. А с детьми? Я бы подумала, прежде чем отпустить ребенка в 5-м классе через Большевистскую. А так он сел, спокойно добрался, — приводит она аргументы.
Противники троллейбуса считают, что с приходом транспорта появится больше желающих приехать на «чужую» набережную, но ведь и жители «Европейского берега» могут гулять в других районах города.
— А почему не могут? Это что, закрытый город или район? Почему люди не могут приехать и погулять? Я люблю ездить в Академгородок погулять, в другие районы, в парках гуляем, — задается вопросом Ирина Мануйлова.
Как бы ни обсуждалось в чатах право на существование троллейбуса в микрорайоне, в мэрии есть документы.
— В настоящее время транспортное обслуживание жителей территории многоэтажной жилой застройки по ул. Владимира Заровного не соответствует действующим нормативам качества обслуживания населения, — ответили в мэрии на запрос НГС о судьбе транспорта в микрорайоне. — Предельные расстояния кратчайшего пешеходного пути от границ участков объектов (многоквартирных домов) до действующих остановочных пунктов не соответствуют более чем в 2 раза.
По данным мэрии, организация общественного транспорта по улице Владимира Заровного предусмотрена программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска на 2018–2030 годы. Маршрут троллейбуса в «Европейский берег» запустят не раньше четвертого квартала 2023 года. Организация иных вариантов транспортного обслуживания этого участка улично-дорожной сети не рассматривается.
Такое однозначное, безапелляционное решение мэрии явно хотели бы услышать где-нибудь в районе с очередью на маршрутки в часы пик. Но новые троллейбусы пока лишь на одном маршруте.