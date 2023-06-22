Пассажирам пришлось толкать троллейбус в Новосибирске - фото с места

Днем 22 июня пассажирам троллейбуса №2 в Новосибирске пришлось выйти из транспорта и толкать его. Инцидент произошел в Заельцовском районе.
Фотографии с места выложил телеграм-канал «АСТ-54 Black». Судя по ним, действие происходило недалеко от остановки «Плановая». НГС обратился за комментарием в МКП «Горэлектротранспорт»
— К нам никаких сведений не поступало, пока ничего не можем сказать, — ответили в ГЭТ и попросили направить запрос в пресс-центр мэрии.
В Новосибирске регулярно происходят инциденты с троллейбусами. В декабре 2021 года четырех человек ударило током в городских троллейбусах. 4 декабря в троллейбусе № 23 током ударило девушку. По словам пострадавшей, Зинаиды, она упала, но ни водитель, ни кондуктор троллейбуса ей не помогли. Около часа она ждала на остановке, пока отойдут ноги. Зинаида рассказывала журналисту НГС, что после инцидента обратилась в больницу.
Через несколько дней, вечером 5 декабря, в троллейбусе № 10 в Дзержинском районе мужчину и его 6-летнего сына ударило током. Из-за удара пострадавшим пришлось обратиться в больницу.