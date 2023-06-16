127 миллионов потратят на ремонт 2,6-километрового участка дороги в Новосибирской области

В Новосибирской области ищут подрядчика, который отремонтирует участок дороги в Искитимском районе. За работы готовы заплатить более 127 миллионов рублей.
Информация о проведении конкурса размещена на сайте госзакупок, заказчиком выступает Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области. Средства на ремонт дороги выделят из областного бюджета.
Согласно документам, подрядчик должен будет отремонтировать участок дороги 10+011 — км 12+710 протяженностью 2699 километров на дороге «Н-0804» — Усть-Чем — «К-28». Работы будут идти в 3 этапа, закончить ремонт нужно к 2025 году.
Планируется заменить верхний слой покрытия, установить светоотражающие дорожные знаки и сигнальные столбики.
В мае власти Новосибирской области объявили конкурс на ремонт путепровода через ж/д Обь — Проектная на дороге Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий в Тогучинском районе. Начальная цена контракта —